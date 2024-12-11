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Yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu: İmha mı edildi?

Yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu: İmha mı edildi?

13:3111/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Uzmanlar, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti.
Uzmanlar, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir halk sağlığı laboratuvarında Hendra, Lyssavirus ve Hantavirus'a ait 323 şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu.

Queensland Halk Sağlığı Viroloji Laboratuvarı'ndan kaybolan 323 adet virüs örneği bulunamadı. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls, olayı "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirerek kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Soruşturmayı emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Martin Daubney yürütecek. Ayrıca, geçmişte Virus Tanımlama Laboratuvarı'nın başında bulunan Julian Druce da eş-soruşturmacı olarak görevlendirildi.



Tekrarlanmaması için önlem alındı

Bakanlık, benzer bir olayın tekrarlanmaması için önlemler aldığını açıkladı. Personel eğitimi, laboratuvar prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve izinlerin denetlenmesi bu önlemler arasında yer alıyor. Yetkililer, materyallerin doğru şekilde saklanmasını ve kaydının eksiksiz tutulmasını sağlamak için laboratuvar çalışanlarına yönelik denetimleri artıracak.



Kayıp örnekler imha mı edildi?

Queensland Baş Sağlık Yetkilisi John Gerrard, kayıp virüs örneklerinin halk için minimal bir risk oluşturduğunu belirtti. Dr. Gerrard, "Düşük sıcaklıklı bir dondurucu dışında saklanan virüs örnekleri hızla bozulur ve enfekte edici özelliklerini kaybeder" dedi. Ayrıca, kayıp örneklerin büyük olasılıkla rutin laboratuvar prosedürü olan otoklavlama yöntemiyle imha edilmiş ancak bu işlemin kaydedilmemiş olabileceğini vurguladı.


Dr. Gerrard, Queensland'de son beş yılda Hendra veya Lyssavirus enfeksiyonuna rastlanmadığını ve Hantavirus'un Avustralya'da insanlarda hiç görülmediğini söyledi. Bu durum, kamuoyundaki endişeyi hafifletmek için bir güvence olarak sunuldu.


#Avustralya
#Ölümcül Virüs
#Şişe

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