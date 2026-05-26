Hibrit terör örgütü FETÖ ile mücadele

Mahmut Çelik / Yazar





26Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu’nda Gülen Cemaati, ilk defa Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adı altında bir terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Resmi olarak silahlı terör örgütü olarak tanımlanan bu örgütle devlet tarafından uzun soluklu bir mücadele yürütülmelidir. FETÖ, klasik silahlı terör örgütlerinden farklı bir modeldir: Uzun vadeli sızma, paralel devlet yapılanması, eğitim/finans/medya üzerinden yumuşak güç ve gerektiğinde darbe gibi sert eylemler izledikleri metodlardır. Örgüt mensuplarının en bariz özellikleri arasında; biat etmek, takiye yapmak, pragmatist ve makyavelist olmak gibi unsurlar yer almaktadır.

Bugün FETÖ, istihbarat örgütü mü? Misyonerlik faaliyeti yürüten bir örgüt mü? Terör örgütü mü? Yoksa hepsi birden mi? Başta YÖK ve üniversiteler olmak üzere yargı, mülki idare, MİB, TSK, Emniyet ve Jandarma, Mili Eğitim ve sağlık alanında mücadele edilirken, siyasi kriptolar üzerine de yoğunlaşılarak, ortak bir konsept ile ancak bu işin üstesinden gelinebileceği asla unutulmamalıdır.

AMERİKAN BOARD HAFIZASI KULLANILMALI

ABD’nin Osmanlı Devleti’nde ve daha sonra Türkiye’de faaliyet gösteren en önemli Protestan misyonerlik örgütlerinden biri olan Amerikan Board Heyeti (ABCFM) ile FETÖ’nün benzer yönleri mutlaka ele alınarak bir mücadele tarzı oluşturulması faydalı olacaktır. Fakirliği, çaresizliği ve inançları kullanan Amerikan Board ve FETÖ bugün hâlen tam olarak anlaşılamamış, hareket tarzları tam manasıyla çözülememiştir. Ancak her iki örgüt çalışma şekilleri göz önüne alındığında, FETÖ’nün günümüzün teknolojik koşullarında geliştirilmiş bir üst versiyon gibi hareket ettiği söylenebilir. Geçmişte mensuplarının önünü açabilmek için her türlü gayrimeşru yöntemi kullanan, en stratejik yerleri hedefine alan FETÖ, kolay mücadele edilebilecek bir örgüt değildir ama örgütle mücadele sistematik bir şekilde devam ettirilmelidir. Bu örgütle mücadele ederken, örgütün yaşadığı her kırılmadan sonra yapı değiştirdiği ve farklı isimler altında faaliyetlerine devam ettiğini iyi bilmek lazım. Geçmişte Amerikan Board örgütü ile alakalı yapılan hatalardan kaçınılmalı, Osmanlı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Amerikan Board hafızası kullanılmalı, 15 Temmuz sonrası dönem iyi takip edilmelidir.

SİBER MAHREM YAPILANMA

FETÖ, hibrit terör modelinin en önemli bileşenlerinden birini siber alanda kurmuş aynı zamanda bir siber terör örgütüdür. Klasik terör örgütlerinden farklı olarak, siber araçları gizli iletişim, istihbarat toplama, propaganda, kumpas ve darbe koordinasyonu için sistematik kullanmıştır. Bu taktikler, örgütün “paralel devlet” ve “sızma” stratejisinin dijital versiyonudur.

FETÖ’nün en bilinen siber aracı ByLock’tur. 2014’te geliştirilen bu uygulama, sıradan bir mesajlaşma programı gibi görünse de münhasıran örgüt mensupları için tasarlanmış şifreli bir ağdır. Sunucuları Litvanya’da barındırılıyordu. Mesajlar, sesli görüşmeler ve dosya paylaşımı yapılıyor, örgüt talimatları (Gülen’den emir, eylem koordinasyonu) burada iletiliyordu. Darbe girişimi öncesi ve sırasında yoğun olarak kullanıldı. MİT’in deşifre etmesiyle binlerce mensup tespit edildi. ByLock kullanımı, Yargıtay kararlarıyla tek başına örgüt üyeliği delili sayılmıştır. Sonrasında örgütün diğer şifreli uygulamalara (Signal, Telegram gibi) geçtiği ve noktalama işaretleriyle şifreleme taktikleri kullandığı belirlendi.

FETÖ Siber terör örgütü çok farklı yollarla çalışmalarını sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. FETÖ’cü bilişim şirketleri (örneğin Endersys) TÜBİTAK, BTK, TİB, ROKETSAN, HAVELSAN gibi kritik kurumlara sızdı. Linux sistem entegrasyonu, veri loglama, siber güvenlik hizmetleri vererek devletin teknik hafızasını ele geçirdi. İnternet görüşmelerini IP bazlı dinleyip kaydettiler. TİB üzerinden binlerce kişinin özel görüşmelerini izlediler. Hatta yabancı istihbaratlara servis ettikleri de iddialar arasında. TÜBİTAK’taki “siber mahrem” yapılanma ile özel hücreler kurarak stratejik verileri topladılar. Ancak sızmalar, 2020’lerde gerçekleştirilen operasyonlarla çökertildi.

YENİ NESİL KAMUFLE SÜRÜYOR

Destekçilerine en az 5 sahte hesap talimatı verdiler. Milyon takipçili fenomen hesapları satın alarak Türkiye aleyhine kara propaganda yaptırdılar. İngilizce, Almanca, Fransızca vb. farklı dillerde trol faaliyetleri, panel ve toplantı organizasyonları düzenlediler. Kumpas davalarında (Ergenekon, Balyoz) sosyal medyayı kullanarak itibar suikastları ve dezenformasyon yaptılar. 15 Temmuz sonrası da “mağduriyet” hikayesini yaydılar. Sosyal medya üzerinden hashtag yani sosyal medya etiketi aktivizmi ile kitleleri manipüle etmeye çalıştılar.

Emniyet, ordu ve yargıdaki mensuplar üzerinden dijital fişleme. “Garson Flaşı” gibi arşivler ele geçirildi. 15 Temmuz sonrası Türkiye’ye yönelik siber saldırıların arttığı, FETÖ bağlantılı güvenlik şirketlerinin potansiyel müşterilerine saldırı teklif ettiği iddiaları var. Mahrem imamlarla kripto yapılanma (ByLock kullanmayan üst düzey hücreler). Yurt dışı hatları ve özel şifreleme yöntemleri kullanıyorlar.

FETÖ ile mücadelede ByLock, örgüt arşivleri, tanık beyanları, mali izler gibi somut kanıtlar üzerinden çalışmalar arttırılmalı. Mevcut operasyonlar (2026’da 26 ilde 90 gözaltı, mahrem yapılanma baskınları gibi) artarak devam etmeli. Hücre evleri, finans ağları, “yeni nesil” kamufle yapılanmalar (diğer cemaatlere sızma, sınav kopyaları, katalog evlilikler) hedef alınmalı.

MİT ve Emniyet koordinasyonuyla ByLock çözümü, Garson Flaşı gibi teknik başarılar arttırılmalı. Yurt dışındaki firarilerin iadesi (28 ülkeden 114 kişi) ve mal varlıklarının dondurulması sürdürülmeli. Yeni sızmaları önlemek için sürekli denetim; KPSS, YKS, askeri okullar, bürokrasi atamalarında çok katmanlı güvenlik taraması yapılmalı.

OPERASYONEL MÜCADELE YAPISAL REFORMLARLA DESTEKLENMELİ

FETÖ okulları ve dernekleri birçok ülkede halen faaliyet gösteriyor. Diplomasi yoluyla kapatma/devralma (2024’te 22 ülkede 252 okul) ve yerel hükümetlerle iş birliği artırılmalı. Finansman kaynakları (eğitim, iş dünyası, kara para) uluslararası izlenmeli. Organize suç (vize sahteciliği, belge sahteliği) boyutuna karşı Interpol ve mali istihbarat ağları kullanılmalı. Batı ülkelerinde “insan hakları” eleştirilerine karşılık, somut delillerle (darbe planları, suikastlar) yanıt verilmeli.

FETÖ’nün Gülen’in Mehdi iddiasını, hiyerarşik itaati teşhir eden çalışmalar yapılmalı. Hoşgörü ve diyalog kisvesi altında devlete sızma modeli kısa videolarla anlatılmalı. Kurumlara sızmayı önleyecek liyakat, rotasyon ve denetim sistemleri güçlendirilmeli. “Paralel devlet” modelinin zemini olan fırsatçılık ve yolsuzlukla genel mücadele artarak devam etmeli.

Medya, akademi ve sivil toplumda FETÖ taktiklerini (kumpas, şantaj, uzun vadeli kadrolaşma) analiz eden bağımsız çalışmalar teşvik edilmeli. Üniversitelerde tez çalışması olarak önü açılmalı. Örgütün kamufle olup diğer yapılara sızma çalışmalarına da engel olunmalı.

FETÖ, “hibrit terör” modelinin en tipik örneğidir: Hem klasik terör unsurları (darbe, suikast) hem de modern unsurlar (siber, medya, finans, eğitim) taşır. Bu yüzden mücadelesi de hibrit olmalıdır.

Diğer örgütlerle silahlı mücadele ön planda iken, FETÖ’de asıl tehlike kamufle olma ve yeniden yapılanma potansiyelidir. Bu nedenle mücadele sadece operasyonel değil, yapısal reformlarla (liyakat, denetim, din eğitimi) desteklenmelidir.