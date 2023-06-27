Düzce Bayram Namazı Saati 2023 - Düzce Kurban Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınıyor?

Düzce bayram namazı vakti belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı takviminde tüm illerin bayram namazı kılınış saati açıklandı. İşte Düzce kurban bayramı namazı saati.

Düzce bayram namazı saati kaç? - 28 Haziran 2023

Bu yıl Kurban Bayramı namazı Düzce'de saat 06:01'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat Kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

BAYRAM HUTBESİ 28 HAZİRAN 2023

KURBAN BAYRAMI: KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMA GÜNLERİ

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, bir kez daha bayram sabahına ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Kurban Bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun. Bayramların hikmet ve önemini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "De ki: Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmaktadır: "Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur."[2]

Kıymetli Müslümanlar!

Az önce bayram namazımızı eda ettik elhamdülillah. Birazdan besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesecek, Rabbimizin nimetlerine bir kez daha şükredeceğiz inşallah. Unutmayalım ki, kurbanlarımızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Rabbimize ulaşacak olan, ancak takvamız ve samimiyetimizdir.

Değerli Müminler!

Bugün, kurbanlarımızı Allah'a yakınlaşmaya ve O'nun rızasına ulaşmaya vesile kılma günüdür. Hz. Hacer'in samimiyetini, Hz. İbrahim'in sadakatini, Hz. İsmail'in teslimiyetini kuşanma günüdür.

Bugün, dünyanın dört bir yanından gelerek Kabe'de buluşan kardeşlerimizin aynı duygularla "Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Buyur Allah'ım buyur! Emrine uydum, Sana geldim." nidalarının arş-ı âlâya yükseldiği gündür.

Bugün, iman kardeşliğinin ruhlarımızı bir bahar rüzgârı gibi sardığı, gönlümüzdeki keder ve sıkıntı bulutlarının dağıldığı neşe ve mutluluk günüdür.

Bugün, kardeşlerimize kurban eti ikram ederek gönül köprüleri inşa etme günüdür. Bugün, sevinme ve sevindirme; hatırlama ve hatırlanma günüdür. Geçmişlerimizi hayırla yâd etme, anne babamızı, kardeşlerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edip gönüllerini hoşnut etme günüdür. Yetimlere ve öksüzlere, yaşlılara ve hastalara bayram sevincini ulaştırma günüdür.

Bugün, affetme ve kucaklaşma günüdür. Kırılan kalpleri, mahzun gönülleri, bayramın bereketi ve güzellikleriyle mamur etme günüdür. Kardeşliğimize gölge düşüren her türlü çekişmeye, dargınlığa ve küskünlüğe son verip barış ve huzur iklimiyle yenilenme günüdür.

Aziz Kardeşlerim!

Rabbimizin yakınlığına vesile olan kurbanlarımızı eziyet etmeden keselim. Kesim işlemini ehil kişiler eliyle gerçekleştirelim. Temizliği imanın yarısı[3] gören bir dinin mensupları olarak çevre temizliğine gerekli hassasiyeti gösterelim. Bayramı sadece bir tatil değil, sıla-i rahim için bir fırsat bilelim. Anne babamız başta olmak üzere, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hastaların hayır dualarını, yaşlıların gönüllerini alalım. Ebedi aleme göç eden yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edip onlara dualar edelim. Cennet kokulu çocuklarımızı hediyelerle sevindirelim. Farz namazlarımızdan sonra "teşrik tekbirleri" getirmeyi unutmayalım.

Kurbanlarımızı kabul etmesini, günahlarımızı bağışlamasını, bayramımızı sevinç ve huzurumuza, birlik ve beraberliğimize vesile kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

[1] En'âm, 6/162.

[2] Buhârî, Îdeyn, 3.







