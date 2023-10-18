Ebabil kuşu nedir?

Ebabil kuşu özellikleri
Ebabil kuşları, böceklerle beslenerek çevreye fayda sağlar. Ayrıca, Kuran-ı Kerim'de geçen bir hikayede yer aldıkları için dini açıdan da önemli bir yere sahiptirler.
Ebabil kuşu özellikleri
Ebabil kuşları, siyah-kahverengi tüyleri ve uzun, ince kanatları ile dikkat çeker. Kuyrukları kısa ve yuvarlaktır. Bacakları kısa ve zayıftır, bu nedenle yerde dik bir şekilde duramazlar.
Ebabil kuşu yaşam alanı
Ebabil kuşları, dünyanın her yerindeki açık alanlarda ve kentsel bölgelerde yaşar. Kayalıklar, yüksek binalar ve köprüler gibi yüksek yerlere yuva yaparlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.
Ebabil kuşu kuluçka süresi
Ebabil kuşları, üreme döneminde kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında birer yumurta yumurtlar. Yumurtaların kuluçka süresi 18-20 gündür. Yavrular 35-40 gün sonra yuvadan uçmaya başlar.
Ebabil kuşu nasıl beslenir?
Ebabil kuşları, havada uçarken böceklerle beslenir.
Ebabil kuşu olayı nedir?
Fil Vakası ya da Fil Olayı (Vakayı Fil), Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) doğumundan 52 gün önce Kâbe'yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine filleriyle birlikte yürüyen Ebrehe ve ordusunun Allah tarafından gönderilen Ebabil kuşları vasıtasıyla bozguna uğratılmasını anlatan kıssanın adıdır.
Kuran-ı Kerim'de Ebabil kuşu
Fil Suresi, Kur'an'ın 105. suresidir, 5 ayetten oluşur. Sure, Yemen Valisi Ebrehe'nin Allah'ın evi olan Kâbe'ye saldırmasını ve karşılaştığı sonu anlatmaktadır.
Fil Suresi anlamı
"Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi."
Rüyada Ebabil kuşu görmek
Rüyada ebabil kuşu görmek, hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibi için büyük bir hayra ve menfaate işarettir.