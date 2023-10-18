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Ebabil kuşu nedir?

Ebabil, sağangiller familyasından 16–17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Peki Ebabil kuşunun özellikleri nedir? Ebabil kuşu hangi Kur’an-ı Kerim'de hangi surede geçer? İşte Kur'an'da geçen Ebabil kuşlarının hikayesi.

15:17 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ebabil kuşu özellikleri

Ebabil kuşu özellikleri

Ebabil kuşları, böceklerle beslenerek çevreye fayda sağlar. Ayrıca, Kuran-ı Kerim'de geçen bir hikayede yer aldıkları için dini açıdan da önemli bir yere sahiptirler.

Ebabil kuşu özellikleri

Ebabil kuşları, siyah-kahverengi tüyleri ve uzun, ince kanatları ile dikkat çeker. Kuyrukları kısa ve yuvarlaktır. Bacakları kısa ve zayıftır, bu nedenle yerde dik bir şekilde duramazlar.

Ebabil kuşu yaşam alanı

Ebabil kuşları, dünyanın her yerindeki açık alanlarda ve kentsel bölgelerde yaşar. Kayalıklar, yüksek binalar ve köprüler gibi yüksek yerlere yuva yaparlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler.

Ebabil kuşu kuluçka süresi

Ebabil kuşları, üreme döneminde kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında birer yumurta yumurtlar. Yumurtaların kuluçka süresi 18-20 gündür. Yavrular 35-40 gün sonra yuvadan uçmaya başlar.

Ebabil kuşu nasıl beslenir?

Ebabil kuşları, havada uçarken böceklerle beslenir.

Ebabil kuşu olayı nedir?

Fil Vakası ya da Fil Olayı (Vakayı Fil), Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) doğumundan 52 gün önce Kâbe'yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine filleriyle birlikte yürüyen Ebrehe ve ordusunun Allah tarafından gönderilen Ebabil kuşları vasıtasıyla bozguna uğratılmasını anlatan kıssanın adıdır.

Kuran-ı Kerim'de Ebabil kuşu

Kuran-ı Kerim'de,
'nde ebabil kuşlarından bahsedilir. Bu sureye göre, Ebrehe ve ordusu, Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye gelir. Ancak, Allah'ın emri ile gelen ebabil kuşları, fil ordusunu taş yağmuruna tutarak helak eder.

Fil Suresi, Kur'an'ın 105. suresidir, 5 ayetten oluşur. Sure, Yemen Valisi Ebrehe'nin Allah'ın evi olan Kâbe'ye saldırmasını ve karşılaştığı sonu anlatmaktadır.

Fil Suresi anlamı

"Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi."

Rüyada Ebabil kuşu görmek

Rüyada ebabil kuşu görmek, hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibi için büyük bir hayra ve menfaate işarettir.



#Ebabil kuşu
#Ebabi
#fil suresi
39 dakika önce
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