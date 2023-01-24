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Ceza puanları
Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kara yolu altyapısının, bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu, güvenli yolculuğa uygun hale getirildiğini, bu sayede bilhassa ölümlü trafik kazalarında sadece son 5 yılda neredeyse yarı yarıya azalma sağlandığını anlattı.
Erdoğan, Türkiye'nin salgın döneminde artan ihracat ve iç piyasadaki canlılık sebebiyle kara yollarındaki ticari seferlerde daha büyük bir hareketlilik yaşandığını söyleyerek, bireysel ve ticari kara yolu kullanımındaki artışın, alınan tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebiyle sürücülerin ceza puanlarında ciddi yükselmelere sebebiyet verdiğini aktardı.
Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
Sürücü belgeleri geri alınan sürücüler, sürücü belgesine el koyan trafik birimine veya en yakın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne alıkoyma süresinin bitiminde dilekçe ile başvurarak sürücü belgelerini geri alabilirler.
Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.
İlk kez 100 ceza puanı dolunca ne olur? Ceza puanları 1 yıl üzerinden hesaplanır. Yani bugün aldığınız ceza puanı, üzerinden 1 yıl geçtikten sonra sıfırlanır.