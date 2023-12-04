Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesiyle ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar konuyla alakalı araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte ehliyet yenileme gerekli evraklar ve ücreti ile ilgili detaylar...

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır?

Ehliyet yenileme başvurusu yapmak ve ehliyetini yenilemek için atman gereken ilk adım; “Sürücü olur” sağlık raporu almaktır. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden online olarak ya da ALO 199 hattını arayarak yeni sürücü belgesi için randevu alınması gerekiyor.

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek. Ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacak. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleridir. Başvuruları arzu ettiğiniz herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapabilirsiniz. Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Nüfus müdürlüğü üzerinden ehliyet randevunuzu aldınız. Şimdi, yapmanız gereken işlem ise başvuruda sizden istenecek ehliyet yenileme belgelerini hazırlamak. Ehliyet yenilemede gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde toplayarak başvuru esnasında teslim etmelisiniz. Bu açıdan ehliyet yenileme belgeleri nelerdir sorusuna yanıt vermek başvuru yapmadan önce belgeleri toparlama aşamasında size yardımcı olacaktır.

Sürücü belgesi yenileme için başvuru yapmadan önce sağlık raporu almak ya da fotoğraf çektirmek gibi gereklilikleri başvuru randevusundan önce tamamlamanız gerekir. Şimdi madde madde ehliyet yenileme belgelerini sıralayalım.

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar:

Yeni ehliyet için gerekli belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Gerekli harçların ödendiğine dair belge: Ehliyet yenileme ücretini ödediğine dair belgedir.

Sağlık Raporu : Başvurudan önce aldığın “Sürücü olur” sağlık raporunu, nüfus müdürlüğüne giderken yanınıza almalısınız.

Nüfus Cüzdanı veya Pasaport: Ehliyet yenileme başvurusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimlik kartına, süresi dolmamış pasaporta veya resmi iş kimliğine ihtiyacın olacaktır.

Adli Sicil Belgesi: Ehliyet yenileme başvurusu yaparken yanına alman gereken evraklardan biri olan adli sicil belgesini e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

1 Adet Biyometrik Fotoğraf: Ehliyetini yenilemek isteyen kişiye ait olan biyometrik fotoğrafın son 6 aydan eski olmaması önemlidir.

Kan Grubu Kartı: Ehliyetini yenileyen kişi eğer kan grubunu bilmiyorsa kan grubunu belirten sağlık kurumu raporunu da başvuruda yanında getirmesi gerekmektedir.

Ehliyet Yenileme Ücreti 2023

“Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?” sorusu ehliyetini yenilemek isteyen kişilerin merak ettiği bir konudur. Eğer eski tip ehliyete sahipse ve ehliyetini yenilemek istiyorsanız ehliyet yenileme harcı ödemesi olarak toplam 15 TL yatırmanız gerekir. Ehliyet değiştirme ücreti olarak ifade edilen bu tutar, 13 TL değerindeki kâğıt bedeli ve 2 TL değerindeki Polis Vakfı hizmet bedelinden oluşur. Ehliyet alma şartları hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Yeni tip ehliyete sahipsen ve ehliyetinin süresi dolduysa ödemen gereken tutar değişir. Sürücü belgesi yenileme harcı + vakıf bedeli 769 TL’dir.

Ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır?

Peki, ehliyet yenileme ücreti nereye yatırılır? Ehliyet yenileme harç ücretini, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM kanalları veya internet bankacılığı üzerinden ödenebiliyor.

Geçici Sürücü Belgesini Alın

Geçici sürücü belgesi nereden alınır? Bu soruya şu şekilde yanıt verebiliriz: Ehliyet yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra ehliyet yenileme başvurun yetkili birimler tarafından onaylanırsa 15 gün geçerli olan geçici ehliyet belgesini e-Devlet Geçici Sürücü Belgesi Sorgulama sayfasından çıktı olarak kolayca alabilirsin. Peki, geçici sürücü belgesi ile trafiğe çıkılır mı? Ehliyetin sana ulaşana kadar geçici sürücü belgesi ile trafiğe çıkmaya devam edebilirsin. Kayıp ehliyet yenileme adımlarına da bakabilirsin.

Yeni ehliyetin teslim süresinin uzaması durumunda, sürücünün talebi ile geçici sürücü belgesinin süresi uzatılabilir veya yeni bir belge oluşturulabilir.







