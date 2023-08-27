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Ek MTV ve yapılandırmada süre daralıyor! Borç yapılandırma ilk taksit ödemeleri ne zaman bitiyor?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk taksiti ve borç yapılandırmasında ödeme süresi 31 Ağustos'ta doluyor. Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Kamu borç yapılandırması için de son tarih yaklaşıyor. Peki borç yapılandırması için de son tarih ne zaman doluyor?

13:00 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ek MTV ve yapılandırmada süre doluyor!

Ek MTV ve yapılandırmada süre doluyor!

Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksitinin ve yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamının faizinin 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin neden olduğu zararların giderilmesi için kaynak sağlanması amacıyla bir defaya mahsus getirilen ek MTV'nin ilk taksiti için son gün yaklaşıyor.

Aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos olarak belirlenmişti.

Ek MTV bir defaya mahsus mu alınacak?

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos. Vergi , araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri miktar kadar olacak ve sadece bu yıla mahsus uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Ek MTV’den kimler muaf olacak?

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak. Bu vergiyi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak, muayene de yaptıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen araç sahipleri ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf.

Komu borç yapılandırma ilk taksit ödemeler ne zaman bitiyor?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos. Peşin veya ilk taksit ödeme süresini geçirenler veya eksik yatıranlar kapsamda olacak. Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte bu ayın sonuna kadar ödeyebilecek. Bu kişililer katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanamayacak.



#MTV
#ek MTV
#motorlu taşıtlar vergisi
#borç yapılandırma
32 dakika önce
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Ek MTV ve yapılandırmada süre daralıyor! Borç yapılandırma ilk taksit ödemeleri ne zaman bitiyor?