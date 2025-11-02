Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon, faiz ve dolar beklentileri değişti! İşte yıl sonu tahminleri

Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kısa süre içinde açıklayacak. Ekonomi çevreleri, fiyat artışlarının seyrinin hem para politikası kararları hem de yıl sonu hedefleri açısından kritik olacağı görüşünde. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de beklentilere ışık tuttu.





TCMB’nin ekim enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası’nın reel sektör, finansal kurumlar ve akademik çevrelerden 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekim ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,05’ten yüzde 2,34’e yükseldi. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye çıkarak son dönemin en yüksek beklentilerinden biri oldu.

Ekonomistler, bu verilerin “enflasyonda kalıcılık” riskinin hâlâ yüksek olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.





12 ve 24 ay sonrası tahminler yukarı revize edildi

TCMB anketine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,26’ya, 24 ay sonrası beklentisi ise yüzde 17,36’ya çıktı. Katılımcıların büyük bölümü, önümüzdeki bir yıllık dönemde enflasyonun yüzde 22 – 25 bandında seyretmesini bekliyor. Bu da enflasyonun düşüş hızının sınırlı olacağına dair genel bir algı oluşturuyor.





Dolar/TL ve büyüme beklentileri

Aynı ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,85’ten 43,56’ya gerilerken, 12 ay sonrası tahmin 49,75’e yükseldi. Ekonomik büyüme tarafında ise 2025 yılı için yüzde 3,3, 2026 yılı için yüzde 3,8 oranında artış öngörüldü. Cari işlemler açığında da hafif bir iyileşme dikkat çekti; yıl sonu tahmini 20,8 milyar dolara çekildi.





Politika faizi beklentisi: Yıl sonunda yüzde 37,6

TCMB’nin faiz patikasına ilişkin beklentilerde ise dikkat çekici değişiklikler var. Katılımcılar, yıl sonu politika faizini yüzde 37,66 olarak öngörürken, 12 ay sonrası faiz beklentisi yüzde 28,26 seviyesinde oluştu. Bu tablo, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını bir süre daha sürdürme ihtimalini güçlendiriyor.





Uzmanlar ne diyor?

Ekonomistler, Ekim enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda faiz indirim sürecinin 2026 ortalarına kadar ertelenebileceğini belirtiyor. Ayrıca, akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın kısa vadede manşet enflasyonda yukarı yönlü baskı yaratabileceği vurgulanıyor.





Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?