​ Ekler tarifi: Ekler malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Şekil verdiğiniz ekler hamurlarının büyüklüğüne göre değişecektir. İşte, kıvam alan hamura son halini vermek için yumurta sarılarını tek tek ve hamur soğuduktan sonra eklemeye dikkat ederek yapabileceğiniz ekler tarifi.

EKLER MALZEMELERİ

Kreması için;

800 ml süt

1 yumurta sarısı

115 gr şeker (1 su bardağından 1 parmak eksik)

70 gr un (yarım su bardağından 1 parmak fazla)

40 gr nişasta (yarım su bardağından 1 parmak az)

Yani un ve nişasta toplamda 1 su bardağı olacak

2 yemek kaşığı tepeleme tereyağı veya margarin

1 paket vanilya

1 küçük Türk kahvesi fincanı soğuk süt

1 poşet krem şanti

Hamuru için;

100 gr tereyağı veya margarin

10 gr şeker (bir tatlı kaşığı)

1 çimdik tuz

200 ml su

1 paket vanilya

125 gr un (1 su bardağından 1 parmak fazla)

4 adet yumurta

Üzeri için;

100 gram sütlü çikolata

100 gram bitter çikolata

Dekor için;

25 gram beyaz çikolata

Not: Kullandığım bardak ölçüsü 170 ml.





EKLER YAPILIŞI

1. Kreması için bir tencereye şeker, yumurta sarısı, süt, un ve nişasta eklenir. Koyu bir muhallebi oluncaya kadar karıştırılarak pişirilir.

2. Pişen muhallebi sıcakken vanilya ve tereyağı eklenip yağ eriyinceye kadar karıştırılır.

3. Üzerine streç film örtülüp buzdolabına kaldırılıp soğumaya bırakılır.

4. Daha sonra bir fincan soğuk sütle krem şanti katılaşana kadar iyice çırpılır.

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5. Tamamen soğumuş olan muhallebi de bir kez mikserle çırpılıp, ardından üzerine çırpılmış şanti eklenir ve ikisi birlikte tekrardan çırpılır. Kreması hazırdır. (Hatta bu krema 1 gün önceden yapılıp buzdolabında bekletilirse, daha kıvamlı ve lezzetli olur)

6. Hamuru için tencereye; su, tereyağı, tuz, şeker ve vanilya alınarak kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine un boşaltılarak sürekli karıştırılır. Toparlanıp hamur halini aldığında yaklaşık 3-5 dakika daha ocakta karıştırılır ve hamur soğumaya bırakılır.

7. Hamur soğuduğunda içerisine tek tek yumurtalar ilave edilir ve mikserle karıştırılır.

8. Tamamen karışıp yapışkan bir hamur halini aldığında hamur sıkma torbasına doldurulur.

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9. Fırın kağıdı serilmiş bir tepsiye ince uzun şeritler sıkılır. (fotolardaki gibi)

10. Önceden ısıtılmış 180 derece (alt-üst) fırın ayarında hamurlar 40-45 dakika pişirilir.

(Bu süre sonunda fırının kapağını açmadan pişen hamurları yaklaşık 25-30 dakika sıcak fırının içerisinde bekletirseniz daha iyi sonuç alınırsınız. Hamurlar tamamen kendini çekmiş olur)

11. Fırından çıkarılan ve soğumuş olan eklerler ortadan iki eşit parçaya kesilir.

12. Alt parçalara bol krema sıkılır ve kapakları benmari usulü eritilmiş çikolataya bulanarak kremanın üzerine kapatılır.

13. Bütün eklerlere aynı işlem uygulandıktan sonra arzu edilirse üzerlerine eritilmiş beyaz, sütlü veya bitter çikolata ile dekor verilebilir ya da fındık, fıstık v.s serpilebilir.

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EKLER PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Ekler hazırlama süresi 50 dakika, pişirme süresi ise 45 dakikadır.

EKLER KALORİSİ

1 adet orta büyüklükteki ekler pasta yaklaşık olarak 191 kaloriye denk gelmektedir.

EKLER TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ

KOLAY

EKLER PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Ekler pasta için yaptığınız muhallebinin topaklanmamasına, pürüzsüz olmasına dikkat etmelisiniz. Sürekli karıştırarak pişirmelisiniz.

Daha çok hazırladığımız muhallebilere toz krem şanti ekleriz. Ancak bu tarifte öyle değil. Muhallebinizin içerisine sütle çırpılmış krem şantiyi eklemelisiniz.

Hazırladığınız hamur soğuduğunda yumurtaları içerisine tek tek ilave etmeli ve güzelce yedirmelisiniz.

Elde ettiğiniz ekler sayısı hamurunuzun büyüklüğüne göre değişecektir.

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