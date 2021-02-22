Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı: İşte mart ayında normalleşecek iller!

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının mart ayında atılacağına ilişkin açıklaması esnafta büyük heyecana yol açtı.

Salgın tedbirleri sebebiyle aylardır işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımlar ise bir takım kriterler göz önünde bulundurularak atılacak. Normalleşme sürecinde en büyük kriter ise illerin vaka ve aşı oranları olacak.

İL BAZINDA AÇILIP KAPANMA OLACAK

Bu noktada ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il il vaka artış haritası normalleşme sürecinin seyrini belirleyecek ve ülke genelinde tümden kapanma ya da açılma yerine artık iller bazında kapanma ya da açılma hayata geçirilecek.

VAKA SAYILARINA GÖRE İLLER SINIFLANDIRILACAK

Vaka sayısı ve aşılanma oranları göz önünde bulundurularak iller 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırılacak ve illerin normalleşme takvimi buna göre şekillenecek.

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Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli, yüz binde 11-35 arası vaka olan iller orta riskli, yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek riskli, yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

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İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK

İşletmelere uygulanan kısıtlamalar ile hafta sonu yasaklarına yöne verecek güncelleme ise iki haftada bir Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Şayet bir ildeki vaka sayısı artışa geçerse o ile yönelik kapanma ya da tam tersi vaka sayısında azalma olursa açılma gündeme gelecek. Yeni modeller bir nevi illerin kaderini o ilde yaşayan vatandaşlar belirlemiş olacak. Salgın sürecinde tedbiri elden bırakmayan ve kurallara eksiksiz uyan illerde tedbirler kontrollü bir şekilde gevşetilecek.

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EĞİTİMDE DÖNÜŞÜMLÜ MODEL

Koronavirüs risk grubunda düşük seviyede yer alan illerde 1 Mart tarihinden itibaren tüm okullarda da yüz yüze eğitime geçilecek. Ancak kademeli normalleşme döneminde dönüşümlü eğitim modeli uygulanacak. Sınıflar ikişerli gruplara bölünecek ve Pazartesi, Salı ve Perşembe, Cuma şeklinde okullarda eğitim verilecek Çarşamba günlerinde ise okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek.

Kademeli normalleşmede eğitimde dönüşümlü yüz yüze eğitim uygulanacak.

3 İL VAKA SAYISINA GÖRE EN DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara yönelik mart ayında startı verilecek yeni modele ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka sayılarına göre değişiklik olmaması halinde 3 il en düşük risk grubunda bulunurken, 9 il çok yüksek düzeyli risk grubunda, 27 il orta düzeyli risk grubunda, 42 il yüksek düzeyli risk grubunda yer alıyor.

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GÜNDEM Normalleşme Mart’ta başlıyor

Haftalık koronavirüs vaka tablosuna göre mart ayının ilk haftasında normalleşme sürecine hızla girecek iller yüz binde 10'nun altında vaka sayısı ile Şırnak, Hakkari ve Bitlis olacak.

İL PANDEMİ KURULLARI BELİRLEYECEK

Orta düzey risk grubunda yer alan illerde ise haftalık vaka sayılarına göre il pandemi kurulları tarafından alınan kararlar doğrultusunda farklı uygulamalara gidilebilecek ve kontrollü açılışın uygulanacağı alanlar değişiklik gösterebilecek.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde ise normalleşme için vaka sayılarının düşmesi beklenecek.

ORTA RİSKLİ

Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller:

Batman, Van, Mardin, Muş, Diyarbakır, Kars, Siirt, Afyonkarahisar, Çankırı, Iğdır, Gaziantep, Bingöl, Şanlıurfa, Ağrı, Uşak, Kastamonu, Kırşehir, Eskişehir, Denizli, Sivas, Isparta, Karabük, Bursa, Aydın, Çorum, Bilecik, Ankara.

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YÜKSEK RİSKLİ

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller:

Çanakkale, Erzurum, Tunceli, Kahramanmaraş, Yozgat, Malatya, Manisa, Kırıkkale, Düzce, İzmir, Bartın, Bolu. Elazığ, Kütahya, Kırklareli, Kilis, Zonguldak, Niğde, Muğla, Tekirdağ, Kayseri, Adana, İstanbul, Erzincan, Bayburt, Hatay, Ardahan, Edirne, Nevşehir, Yalova, Burdur, Sakarya, Antalya, Artvin, Sinop, Balıkesir, Kocaeli, Mersin, Konya, Aksaray, Amasya, Gümüşhane.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller:

Adıyaman, Tokat, Karaman, Osmaniye, Samsun, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon.

HAYAT Kafe ve lokantalara 7 kriter

GÜVENLİ İŞLETME SERTİFİKASI VERİYORUZ

Yeme içme sektöründe 150 bine yakın işletme bulunduğunu ve sektörde 2 milyonu aşkın kişinin doğrudan istihdam edildiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ''Bütün üyelerimiz işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği ön plana çıkaracak önlemler aldı. Ateş ölçümü, masalar arası yeterli mesafe bırakılması, dezenfektan veya kolonya dağıtılması, maske dağıtımı gibi önlemlerin yanı sıra TSE işbirliğiyle Güvenli İşletme Sertifikası veriyoruz. Bu sertifikayla işletmeler uzman denetçiler tarafından denetleniyor.'' dedi.

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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Henüz net bir tarih söz konusu olmasa da üyeleri hemen işletmeler açılacakmış gibi hazırlıklar yapması konusunda bilgilendirdiklerini belirten Bingöl, ''Bu yüzden dijital menüler, ateş ölçer cihazlar ve bazı yerlere HES kodu okuyucu cihazlar bile kurdurduk. Dolayısıyla açılış kararının verilmesiyle birlikte birkaç gün içerisinde hemen hizmet vermeye hazır olacağız.'' diye konuştu.

RESTORANLAR İÇİN 7 NORMALLEŞME ŞARTI

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi.

1 Mart itibariyle cafe ve restoranlar da kontrollü bir şekilde hizmet vermeye başlayacak.

İşte o önlemler...

Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.

Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.

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Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

Her masada hijyen ürünleri olacak.

Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.

Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

ESNAF İÇİN FAİZSİZ KREDİ ÇAĞRISI

Yaklaşık 1 yıldır Kovid-19 tedbirleri kapsamında esnafın çok zor bir süreç geçirdiğini ve birikimlerini bu dönemde harcadığını aktaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken kademeli normalleşme sürecinde esnafın sermaye için krediye ihtiyacı olduğuna işaret etti.

1 Mart'ta normalleşme süreci başlıyor.

Palandöken, "Adeta sıfırdan başlayacak olan esnafımız ile yeni esnaf olmak isteyen fakat salgın nedeniyle erteleyenler için ayağa kalkış kredisi verilmeli. Bu sermaye için kullanılacak 6 ay geri ödemesiz ve sıfır faizli kredi esnafımıza ve esnaf olmak isteyenlere can suyu olur." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin başladı.

FOTOĞRAF 15 Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 8- 14 Şubat'ta her 100 bin kişide 7,82 kişi ile Şırnak, koronavirüs vaka sayısı en az il oldu. Bu verilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, il bazlı normalleşme takviminin 1 Mart’ta hayata geçirileceği açıklandı. Normalleşmeye mevcut tabloda en yakın il olan kentte ise lokanta ve kafelerde 'açılma' heyecanı başladı. Şırnak’taki kafe ve restoranlara ateş ölçer getirilirken, sosyal mesafe uyarı etiketleri yapıştırıldı. Her masaya tek kullanımlık mendiller, poşette tuz, kürdan ile dezenfektan ve kolonyalar konuldu. Masalar arasında sosyal mesafe ise 1,5 metre olarak ayarlandı. Esnaf, 1 Mart’ı dört gözle beklerken, İl Sağlık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri de şehir merkezindeki denetimlerini artırdı. Normalleşme sürecini dört gözle beklediklerini belirten lokanta işletmecisi Faysal Karataş, “Allah’ın izniyle 1 Mart’tan itibaren açılışlar yapılacak. Temennimiz, her yerde hastalık azalsın, hiçbir yerde kalmasın. Şırnak’ta azalmış. Bizim temennimiz; bir an evvel dükkanlarımızı açalım, ekmeğimize bakalım. Biz 20 kişi çalışıyorduk burada. Şimdi 4 kişi kaldık. Bir lokma ekmek yediğim zaman boğazımdan geçmiyor. ‘Çalışanlarımız ne yapıyor’ diyorum. İnşallah her şey iyi olacak. İlaçlamamızı yapacağız, tedbirlerimiz alacağız. Ne gerekiyorsa sağlık çalışanlarının önümüze koyduğu, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Yapıyoruz da. İnşallah 1 Mart’tan sonra normalleşmeler başlayacak. Herkes rahat edecek, bir nefes alacak. Devlet bize ne derse onu yerine getireceğiz” diye konuştu. Lokantada usta olarak çalışan Kadir Koru ise işletmenin tam teşekküllü açılması için gereken tüm hazırlıkları yaptıklarını belirterek, “Şu anda çıkan kararlar doğrultusunda lokantamızı tam teşekküllü açmaya hazır hale getirdik. Masa, sandalyelerimizi dezenfekte ettik. Gelen misafirlerimizin ateşini ölçeceğiz. Allah bir daha bu hastalığı bize yaşatmasın. En kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz” dedi. Türkiye’de en az vakaya sahip il olmaktan mutlu olduklarını ve müşterilerini beklediklerini belirten Sedat Zeybek de “Ateş ölçerlerimiz, dezenfektanlarımız, personelimiz hazır. Genel yemeklerimiz hazır. Sadece müşterilerimizi bekliyoruz. Masalarımızı sosyal mesafeye göre ayarladık. Dört gözle 1 Mart’ı bekliyoruz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı: 1 Mart'ı bekliyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart ayında normalleşmenin başlayacağını işaret etmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre, normalleşmeye en yakın olan kentler arasında yer alan Şırnak'taki lokanta ve kafelerde hazırlıklar başladı. Esnaf, 1 Mart'ta başlayacak yeni dönemde koronavirüs tedbirlerine daha çok dikkat edeceklerini ve eskiye dönmemek için tüm önlemleri alacaklarını belirtiyor. BiP'te paylaş

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