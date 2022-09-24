Ekonomi 100 milyon avro yatırımla kapasiteyi 3e katlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

100 milyon avro yatırımla kapasiteyi 3’e katlayacak

Baştürk Şirketler Grubu, cam şişe ve kavanoz üretimini artırmak için kolları sıvadı. Cam, ün, yem ve sentetik çuval üretimiyle öne çıkan Grup, cam şişe ve kavanoz üretimi için ek 100 milyon avroluk yatırımı hayata geçirdi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
100 milyon avro yatırımla kapasiteyi 3’e katlayacak
Akif Baştürk

Baştürk Şirketler Grubu, cam şişe ve kavanoz üretimini artırmak için kolları sıvadı. Cam, ün, yem ve sentetik çuval üretimiyle öne çıkan Grup, cam şişe ve kavanoz üretimi için ek 100 milyon avroluk yatırımı hayata geçirdi. Malatya 1. OSB’de gerçekleştirilen yatırımla 600 milyon adet olan yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 2 milyar adede çıkacak.

ÖNCELİK İÇ PAZARIN

Yılbaşında devreye girecek yeni tesislerle birlikte Grubun bugüne kadar cam şişe ve kavanoza yaptığı yatırım da 200 milyon avroya ulaştı. Baştürk Şirketler Grubu Başkanı Akif Baştürk, salgın sürecinde, cam şişe ve kavanoz ürününe ulaşımda sıkıntılar yaşandığını söyledi. Baştürk, “Biz de yatırım yaparken yurt dışındaki ihracat imkanları yerine önceliğimizi iç pazara verdik. Bu amaçla üretimimizin yüzde 70’ini iç pazara sunacağız. Yeni tesislerin devreye girmesiyle birlikte cam ambalajda Türkiye’nin büyükleri arasına gireceğiz” dedi.

BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ

Yatırım ve üretimde insanı merkeze alarak adım attıklarını ifade eden Baştürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Belki biz satsak ülkemize bir birim döviz gelecek ancak ürettiğimiz ürünler dolu olarak yurt dışına gittiğinde daha fazla gelir sağlanacak. İç pazara verdiğimiz ürünle hem üretici ürün bulmakta zorluk yaşamıyor, hem de çiftçimiz ürettiği ürünleri daha kolay satabiliyor.”

Özbekistan, Sri Lanka, Senegal gibi ülkelere yatırım yaptıklarını da ifade eden Baştürk, dengeyi Türkiye’den yana kurduklarını, bu sayede ülke olarak hep birlikte büyüyeceklerinin altını çizdi.

Un fabrikasıyla başladılar

İlk fabrikayı Malatya’da Bereket Un Fabrikası adıyla kuran Baştürk Şirketler Grubu, daha sonra Fırat Un ve Yem Fabrikası’nı satın alarak kapasitesini 10 kat artırdı. Sonraki süreçte akaryakıt istasyonu ve çuval fabrikası da kuran şirket, Turgut Özal’ın yurt dışı yatırımlarını destekler nitelikteki politikaları sayesinde ihracat yapmaya başladı. Bu doğrultuda Özbekistan Semerkant’a un satışına başlayan şirket, daha sonra Afrika’da un ve gıda ihracatı yaptı. Şirket son olarak Sri Lanka pazarına girdi.


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