Ekonomi 18 saniyede pasaport geçişi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

18 saniyede pasaport geçişi

İstanbul Havalimanı'na yolcuların 18-20 saniye içinde pasaport alanından geçişini sağlayacak yeni sistem kuruldu. Hızlı geçişte yolcuların yüz tanıma ve parmak izi kontrolleri de yapılacak. Test aşamasındaki sistem önümüzdeki günlerde kalıcı olarak hayata geçiyor.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Biyometrik Entegre Sınır Geçiş Ünitesi olarak adlandırılan hızlı pasaport geçiş sistemi kullanan yolcular, yeni uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.
Biyometrik Entegre Sınır Geçiş Ünitesi olarak adlandırılan hızlı pasaport geçiş sistemi kullanan yolcular, yeni uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilecekleri yeni sistemler kuruldu. Test aşamasındaki sistem önümüzdeki günlerde kalıcı olarak uygulamaya geçeceği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Emniyet Genel Müdürlüğü, yolcu konforunun en üst seviyede sağlandığı havalimanında yolculara zaman kazandıracak yeni bir uygulama başlatacağı öğrenildi. Hızlı Pasaport Geçiş Sistemi olarak adlandırılan uygulamada, yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18 saniye içerisinde pasaport kontrolünden geçiş sağlayacağı belirtildi.

30 ADET HIZLI PASAPORT GEÇİŞİ

İstanbul Havalimanı'nda gidiş katında 10, transfer ve geliş katında 20 olmak üzere toplam 30 adet hızlı pasaport geçiş bankosu bulunuyor. Bu sistemi Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstü herkes kullanabilecek. Sistemin donanımı İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapılırken, EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirildi. Sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları haricindeki tüm donanım ve yazılımı yerli bir firma tarafından yapıldı.

Ersin İnankul

SIRA BEKLEMEYE SON

Sistem hakkında açıklamalarda bulunan İGA CIO'su Ersin İnankul, "Havalimanımız, yolcularımızın kendi check-in yapabildiği, kendi bagajlarını bırakabildikleri ve pasaporttan kendileri geçebildikleri şekilde dizayn edildi. Bu adımda da aslında pasaportta yolcularımıza kendi kendilerine geçiş yapabilecekleri bir sistem kurduk. Bu sistem havalimanımızda 30 adet bulunuyor. Bunların 10 tanesi gidişte, 16 tanesi gelişte ve 4 tanesi de transfer alanında bulunuyor. Yolcularımız havalimanımıza gelirken ve giderken bu sistemleri kullanabiliyorlar. Sistemin kullanımı çok basit. Hiç sıra beklemeden yine pasaportlarıyla beraber çipli pasaport kullanan 18 yaşını geçmiş bütün yolcularımız bu sistemi kullanabiliyor" dedi.

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DONANIM TAMAMEN YERLİ KAYNAKLARLA TASARLANDI

Yeni uygulama ile ilgili bilgi veren İnankul, "Yolcularımız pasaportlarıyla beraber buraya geliyorlar. İlk noktada pasaportlarını okutuyorlar. Daha sonra parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriyle beraber pasaporttaki bilgileri eşleştirip hızlı bir şekilde pasaport kontrolünden geçişleri sağlanıyor. Toplamda 18 ile 20 saniye arasında yolcularımız pasaport işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Daha sonra arkada polis memurlarımız yolcularımız istekleri üzerinde pasaportlarına damga vuruyorlar. Elektronik Pasaport Geçiş Sistemimizi Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile beraber dizayn ettik. Kendileri bütün yazılımı gerçekleştirdiler biz de yerli ve milli kaynaklarla donanımları tasarladık. Uygulama Ramazan Bayramı'ndan önce test aşamasına geçti ve kullanılmaya başladı" dedi.

YOLCULAR YENİ SİSTEMDEN ÇOK MEMNUN

Biyometrik Entegre Sınır Geçiş Ünitesi olarak adlandırılan hızlı pasaport geçiş sistemi kullanan yolculardan Müge Aytekin, "Çok güzel yeni bir havalimanı yapılmış. Havalimanın pek çok noktasında yeni teknolojiler kullanıldığını görüyorum. Elbette bu sistem ile pasaportta geçireceğimiz süre azalacak ve uçağımıza yetişme konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Uçağımın kalkmasına 1 saat var burayı kullanarak hızlı bir geçiş yaparak uçağıma daha rahat yetişeceğim" dedi.

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