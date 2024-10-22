1.800 köyde inşa sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşası için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan şehir merkezlerine sağlam temeller üzerinde, sosyal donatılı yaşam alanları inşa edilirken diğer yandan da yıkıma uğrayan köylerde 1.800'den fazla konutun inşası sürüyor.





62 BİN KONUTUN İHALESİ TAMAM

Depremin ardından Adıyaman’da bin 34, Diyarbakır’da 131, Elazığ’da 50, Gaziantep’te bin 474, Hatay’da bin 545, Kahramanmaraş’ta 3 bin 302, Kilis’te 207, Malatya’da 3 bin 152, Osmaniye’de 224, Şanlıurfa’da 207 olmak üzere bugüne kadar toplam 11 bin 326 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. 11 ilde yaklaşık 50 bin köy evinin inşası sürerken, 62 bin 185 köy evinin de ihalesi tamamlandı. 2025 sonuna kadar köy evlerinin tamamının teslim edilmesi hedefleniyor.





KIRSALDA DA YERİNDE DÖNÜŞÜM ZAMANI

Betonarme ve çelik karkastan yapılan köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1 olarak inşa ediliyor. Evini daha önce yaşadığı yere yapmak isteyen vatandaşlar için başlatılan “Yerinde Dönüşüm” projesinden köylerde yaşayan vatandaşlar da yararlanıyor. Bu kapsamda parsel büyüklüğü yetmediği gerekçesiyle köy evlerinde yerinde dönüşüm imkanından yararlanamayanların önü de plansız alanlar yönetmeliğinin güncellenmesi ile birlikte açıldı. İmar yönetmeliği gereği evini dönüştüremeyen vatandaşlar da geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklik ile artık yerinde dönüşüm imkanından yararlanabilecek. Bu değişiklik ile inşa süreci hızlanacak. Söz konusu konutların inşası için adeta 24 saat mesai var.





YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNEMLİ

Yönetmeliğe göre, inşa edilecek yapıların parsel sınırlarına 1,5 metreye kadar yakınlaşmasına imkan sağlandı. Parseldeki binalar arasında ise en az 3 metre çekme mesafesi bırakılacak. Değişen yönetmelik ile birlikte çalışmalar da hızlanacak. Öte yandan köylerdeki ev sayısı 6 Şubat depremi öncesindeki sayıyı aşamayacak.





Güvenliğe 1,7 trilyon TL

Türkiye, istikrarsızlığın arttığı bölgede güvenliğine 1,7 trilyon TL ayırdı. En büyük payı, 623 milyar TL ile Milli Savunma Bakanlığı aldı. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ise 252,3 milyar TL ayrıldı. Meclis’e sunulan 2025 bütçesinde savunma ve güvenlikle ilgili kurumlara ayrılan paylar da belli oldu. Bütçede en yüksek payı 623 milyar TL ile Milli Savunma Bakanlığı aldı. MSB’yi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu izledi.





MİT'E 28 MİLYAR TL

Emniyet için 416 milyar 426 milyon TL, Jandarma için 261 milyar TL ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ise 252,3 milyar TL kaynak ayrıldı. İçişleri Bakanlığı'na 96 milyar 401 milyon TL bütçe ayrılırken, Milli İstihbarat Teşkilatı için 28 milyar 896 milyon TL tahsis edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 16 milyar 766 milyon TL, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ise 1 milyar 137 milyon TL ayrıldı.











