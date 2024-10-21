KİT'lerden Hazine'ye 65 milyar lira gelir

İktisadi Devlet Teşekkülleri'nin ise 2025 bütçesine sunacağı ilave katkı 13, 5 milyarı bulacak. İki kalemin, Hazine'ye gelecek yıl en az 65 milyar lira ek gelir oluşturulması bekleniyor. Teşebbüslerden, 165,3 milyar lira; mal ve hizmet satıştan 50 milyar lira sağlanacak.

2025 yılında döner sermaye gelirlerinde 44,7 milyar lira, kiradan 16,6 milyar lira, irtifak hakkından 9,4 milyar lira, özel gelir kalemlerinden 60 milyar lira ilave gelir bekleniyor. Para cezalarından ise Hazine'ye 261 milyar lira girmesi öngörüldü. Sermaye gelirlerinin 41 milyar lira, faiz gelirinin 320 milyar lira, kurumlardan alınan payların 440 milyar lira olması planlandı.