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Ekonomi 19 ekim altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

19 ekim altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatlarında 19 ekim rakamları belli oldu. Yatırımcılar her gün gram altının fiyatını, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Peki altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum...

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 484,7 liradan tamamladı.

  • Gram altın, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 484,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

  • Bugün küresel piyasalarda veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin haber akışının da altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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