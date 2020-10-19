19 ekim altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında 19 ekim rakamları belli oldu. Yatırımcılar her gün gram altının fiyatını, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. Peki altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum...

Haber Merkezi 19 Ekim 2020, 11:22 Son Güncelleme: 19 Ekim 2020, 12:14 AA