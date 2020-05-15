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Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsünde son ayak tamam Lapseki ile Gelibolu arası 1,5 saatten, 6 dakikaya inecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1915 Çanakkale Köprüsü’nde son ayak tamam: Lapseki ile Gelibolu arası 1,5 saatten, 6 dakikaya inecek

Temeli 18 Mart 2017’de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün rekor kıran 318 metrelik ayakları tamamlandı. Dev ayaklarda son blok yarın kuleye yerleştirilecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile katılacak. Dünyanın en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü, Trakya’yı Ege Bölgesi’ne bağlayacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
1915 Çanakkale Köprüsü
1915 Çanakkale Köprüsü

Temeli 18 Mart 2017’de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 metreden oluşan ayakları tamamlandı. Tam olarak bittiğinde köprü 2 bin 023 metre ile dünyanın en geniş orta açıklığı unvanına sahip olacak. Ayaklardaki son kule yarın törenle yerleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 metre yüksekliğindeki çelik kule son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansı ile katılacağını söyledi.

LAPSEKİ-GELİBOLU 6 DAKİKA

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesi ile, Çanakkale Boğazı’ndaki Lapseki-Gelibolu arasındaki ulaşım süresi, 1,5 saatten 6 dakikaya ineceğini söyledi. Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çanakkale Köprüsü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitlerimizin anısını yaşatacak. Bu eser, aynı zamanda, ülkemizin sanayi ve nüfus bakımından en önemli Kuzey Marmara şeridi ile birlikte, tarım ve turizm bölgesi olan Trakya’yı, Ege Bölgesi’ne bağlayacak ana arter ve prestij projesi olacak.”

SİMGELERLE DOLU HİKAYE

  • Köprü ayakları arasındaki 2 bin 023 metrelik mesafe, Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümü olan 2023’ü, dünyanın en uzun kule yüksekliğine sahip olacak olan Köprü’nün çelik kule yüksekliği olan 318 metre ise; 3’ncü ayın 18’ini; 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Hizmete giriş tarihi 18 Mart 2022. Köprünün de içinde yer aldığı 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi’nin hizmete girmesi ile mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 kilometrelik kısalma sağlanacak.

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı tam gaz: Ayakları tamamlandı
FOTOĞRAF 18
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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeleyecek koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, Türkiye’nin tarihi ve önemli vizyona sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ayaklarındaki çalışmalarda sona doğru gelindi.
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Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor.
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Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 31. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki çalışmaların hafta sonu yapılacak törenle tamamlanması bekleniyor.
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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek.
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Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.
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Bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı tam gaz: Ayakları tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki son bölüm olan 32'nci bloğun 16 Nisan Cumartesi günü yerleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale'nin Lapseki ilçesi köprü şantiyesinin olduğu yerde bir tören gerçekleştirilecek. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı bildirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle törene eşlik edecek.
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