Ekonomi 2019 rekorlar yılı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 rekorlar yılı olacak

SunExpress, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüyerek yaklaşık 1 milyar 300 milyon avroluk gelir elde etti.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Jens Bischof (Ortada)
Jens Bischof (Ortada)

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüyerek yaklaşık 1,3 milyar avro’luk gelir elde etti. Yolcu sayısı 10 milyonu bulurken, doluluk oranı ise yüzde 84 olarak gerçekleşti. SunExpress CEO’su Jens Bischof, SunExpress’in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini 2 yıl üst üste rekorlarla sürdürdüğünü belirterek, “2019 yılında da taşımacılığın bel kemiği olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KAPASİTE ARTIŞI %20

Bischof, “2019 için SunExpress’in gerçekleştirdiği bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yaşanması beklenen artışın önemli bir göstergesidir. 2019’un, Türk turizminde rekorlarla dolu bir yıl olmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı. 2019 yılında Türkiye ile Avrupa arasında arz ettikleri koltuk sayısını geçen yıla göre yüzde 20’nin üzerinde bir rekor kapasite artışı ile gerçekleştirdiklerini belirten Bischof, “Direkt ve tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan hava yolu şirketiyiz. Bu yaz, 16 noktadan Avrupa’da 36 noktaya tarifeli direkt seferler düzenleyeceğiz” dedi.

2019 4 YENİ ROTA

SunExpress, 2019 yazında Türkiye’nin turizm başkenti ve SunExpress’in merkezi olan Antalya’ya 3.7 milyon koltuk ile tarihinin en yüksek arzını gerçekleştiriyor. Bischof, “Aslında en başta Antalya için 3,5 milyon koltuk kapasitesi planlamıştık” dedi.

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