Asgari ücret; Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla, işçi ile işveren temsilcilerinin katılımıyla dengeli bir şekilde belirlenmektedir.

Asgari ücretin altında ödeme yapılması durumunda hem işverenler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmakta hem de işçiler yasal haklarını talep edebilmektedir. Bu da asgari ücretin yalnızca bir ücret politikası değil, aynı zamanda iş hayatında adalet ve eşitliği sağlamaya yönelik önemli bir araç olduğunu göstermektedir.