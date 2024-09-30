Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2025 yılı için konuşulan o rakamalar ve zam oranları
Yıl sonuna henüz aylar olmasına rağmen, milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret ocak zammını araştırmaya başladı. Enflasyonun etkisi, artan yaşam maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar, asgari ücret artışıyla ilgili beklentileri oldukça yükseltti. Peki, 2025 asgari ücret Ocak zammı ne kadar olacak? 2025 yılında asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam yapılacak? Ekonomistler tarafından tahmin edilen 2025 yılı asgari ücret zam oranları hızla yayılırken masada 3 senaryo yer alıyor. İşte tahmin edilen 2025 asgari ücret zam oranı...
2025 asgari ücret Ocak zammı için nefesler tutuldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına aylar olmasına rağmen milyonlarca çalışanın merakla beklediği
2025 yılı asgari ücret Ocak zammına ilişkin veriler bir bir açıklanmaya başladı.
Ocak ayında yapılan yüzde
49'luk artışla 17.002 TL'ye yükselen asgari ücret
e, temmuz ayında herhangi bir zam yapılmaması ve enflasyonun etkisiyle vatandaşın beklentisi bu yıl için oldukça yüksek.
Masada 3 senaryo var
Masada 3 senaryo var
Ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre,
2025 yılı için asgari ücret zammının yüzde 30 ila yüzde 50 arasında
olabileceği tahmin ediliyor.
2025 asgari ücret tahminleri
2025 asgari ücret tahminleri
- Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapılması durumunda;
- Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.
- Asgari ücrete yüzde 40'luk zam yapılması durumunda;
- Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.
- Asgari ücrete yüzde 50'luk zam yapılması durumunda;
- Zam oranı yüzde 50 artış yapılması durumunda ise 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 503 liraya yükselecek.
Son 3 yıllık zam oranları
Son 3 yıllık zam oranları
2023 asgari ücret Ocak zammı
2023'te asgari ücrete ocak ayında 54,66 oranında zam yapılarak net yüzde 8 bin 506 lira oldu.
2023 asgari ücret Temmuz zammı
2023 Ocak ayında net 8.506,80 TL olarak belirlenen asgari ücret
1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 zamlanarak net 11.402,33 TL oldu.
2024 yılı Asgari ücret zammı
2024 yılı ocak ayında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL oldu. Temmuz ayında ise herhangi bir zam yapılmadı.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücret; Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla, işçi ile işveren temsilcilerinin katılımıyla dengeli bir şekilde belirlenmektedir.
Asgari ücretin altında ödeme yapılması durumunda hem işverenler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmakta hem de işçiler yasal haklarını talep edebilmektedir. Bu da asgari ücretin yalnızca bir ücret politikası değil, aynı zamanda iş hayatında adalet ve eşitliği sağlamaya yönelik önemli bir araç olduğunu göstermektedir.
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı,
aralık ayının ilk haftasında yapacağı tahmin ediliyor.
İkinci ve üçüncü toplantı da yine aralık ayı içerisinde yapılacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor?
Asgari Ücret Tespiti Komisyonu'nda beş hükümet, beş işveren ve beş işçi temsilcisi yer alıyor.
İşçi ve işveren temsilcileri en çok üyeye sahip üst işçi ve işveren örgütleri tarafından (işçi temsilcilerini Türk-İş ve işveren temsilcilerini ise TİSK) saptanmaktadır.
#Asgari ücret
#asgari ücret zammı
#zam oranı
#2025 asgari ücret
#ekonomi