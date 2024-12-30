2025'te uygulanacak YDO oranının 43,93 olarak resmiyet kazanmasıyla trafik ceza tutarları da belli oldu.
Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 2025 yılında uygulanacak trafik ceza tutarları da belli oldu. YDO'nun yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle trafik ceza tutarları da bu oranda artmış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
, ekim ayında enflasyonu verilerini paylaşmış ve
Yeniden Değerleme Oranı da (YDO)
belli olmuştu.
YDO'nun 2025'te yüzde 43,93 olarak uygulanacağı açıklanmıştı.
Vergi ve cezaları doğrudan etkileyen YDO,
Resmi Gazete
'nin mükerrer sayısıyla resmiyet kazandı.
Belirlenen bu tutar sonrası güncel olarak uygulanan trafik cezaları, vergiler ve harç tutarları yeni yılda yüzde 43,93 oranında zamlandı.
2025'te geçerli olacak yeni trafik ceza tutarları ise şöyle:
- Kırmızı ışıkta geçme: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi
- Cep telefonu kullanma: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi
- Hız sınırını %10-30 kadar aşma: 1.506 T’den 2.168 TL’ye yükseldi
- Hız sınırını %30-%50 kadar aşma: 3.135 TL’den 4.516 TL’ye yükseldi
- Hız sınırını %50'den fazla aşma: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükseldi
- Drift atma: 32.233 TL’den 46.411 TL’ye yükseldi
- Sahte plaka kullanma: 32.170 TL’den 46.326 TL’ye yükseldi
- Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 33.240 TL’den 47.876 TL’ye yükseldi
- Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek: 18.452 TL’den 26.550 TL’ye yükseldi
- Plakasız kullanma: 10.917 TL’den 15.709 TL’ye yükseldi
- Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükseldi
- Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma): 12.977 TL’den 18.676 TL’ye yükseldi
- Ehliyetsiz araç kullanma: 12.977 TL’den 18.676 TL’ye yükseldi
- Çakar ya da siren kullanma: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükseldi
- Emniyet şeridini ihlal etme: 6.439 TL’den 9.268 TL’ye yükseldi
- Plakanın okunurluğunu engelleme: 2.647 TL’den 3.812 TL’ye yükseldi
- Muayenesiz araç kullanma: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi
- Şerit değiştirme kurallarına uymama: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi
- Hatalı sollama yapma: 1.506 TL’den 2.168 TL’ye yükseldi
- Engelli yerine park etme: 1.380 TL’den 1.987 TL’ye yükseldi
- Emniyet kemeri takmama: 690 TL’den 994 TL’ye yükseldi
- Takip mesafesine uymama: 690 TL’den 994 TL’ye yükseldi
- Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 690 TL’den 994 TL’ye yükseldi
- Yayalara geçiş hakkı vermeme: 690 TL’den 994 TL’ye yükseldi
#Trafik Cezası
#Tutar
#Ceza
#Yeniden Değerleme Oranı