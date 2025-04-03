300 ürünüyle savunmaya enerji veriyor

Kayseri’de hayırseverlerin bağışlarıyla 1981’de kurulan ASPİLSAN Enerji, 44 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere birçok enerji alanının uzun ömürlü batarya ihtiyacını karşılıyor. ASPİLSAN Enerjinin temelleri, Kayserililerin yaptığı bağışlarla 2 Nisan 1981’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde atıldı. 44 yıllık süreçte savunma sanayisine enerji alanında önemli katkı sağlayan şirket, 300’den fazla ürün çeşidiyle sivil ve askeri her türlü savaş araç gereçleri ile milli muharip uçak, helikopter ve uzay araçlarının bataryalarını üretebilecek kapasiteye geldi.





İLK LİTYUM İYON PİLİNİ YAPTI

Bataryaları dünyanın farklı ülkelerine ihraç eden fabrika, Türkiye’nin ilk lityum iyon pillerini de üreterek hem savunma hem de özel sektöre yönelik çalışmalarını sürdürüyor. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, firmanın Türkiye için önemli ve stratejik ürünler ürettiğini söyledi. Özdemir, 2 Nisan 1981’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde temelleri atılan fabrikanın hayırseverlerin desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına geçtiğini dile getirdi.





ÇALIŞMAYA ÜRETMEYE DEVAM

“Çalışmaya, üretmeye, yenilenmeye devam edeceğiz” diye konuşan Özdemir, savunma sanayiinin ülkenin gurur kaynağı olduklarına dikkat çekti. İhracat yolunda katkı sunmaya, uluslararası arenada Türkiye’nin gücünü ve prestijini artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Savunma sanayiindeki yerimiz, kara araçlarından deniz araçlarına, denizaltı araçlarından torpidolara, hava araçlarından dronlara, milli muharip uçağımızın bataryası ile uzay projelerinde kalifiye bataryaları üretme yolunda tüm gücümüzle çalışıyoruz. ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ firmalarımızın neredeyse bütün platformlarının enerjisini sağlayan çekirdek bir şirketiz.”



