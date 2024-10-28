5,5 milyon adet liderlik ‘dizel’de

Resmi rakamlara göre benzinli otomobillerin en yüksek paya sahip olduğu yıl 2004 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarihte 5 milyon 400 bin 440 adet aracın yüzde 75’i benzinli otomobillerden oluşuyordu. Aynı tarihte dizelin payı ise yüzde 4,7 idi. Dizel otomobillerin benzinli otomobilleri geçtiği tarih ise 2014 oldu. 2014’te toplam 9 milyon 857 bin 915 adet otomobilin yüzde 29’u benzinli otomobillerden oluşurken, yüzde 29,2’si ise dizel otomobillerden oluştu. Son 5 yılda 503 bin 764 adet dizel otomobil trafiğe çıkarken, 1 milyon 581 bin 339 benzinli otomobilin kaydı yapıldı. Bu yılın ilk 9 ayında ise ise 56 bin adet dizel otomobil satışı oldu.