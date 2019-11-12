Türkiye'de kaç kişi e-Devlet kullanıyor? 600 yeni hizmet 2 milyon yeni kullanıcı Vatandaşın birçok kamu hizmetine hızlı bir şekilde ulaşabildiği e-Devlet Kapısına 600 yeni hizmet eklenecek, halen 45 milyon olan kayıtlı kullanıcı sayısı ise 2020’de iki milyon artışla 47 milyona ulaşacak.

Fazlı Şahan 12 Kasım 2019, 04:00 Yeni Şafak