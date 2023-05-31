6,4 milyar dolar kasada kaldı

Geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle zirve yapan Türkiye’nin enerji ithalatı faturası, bu yıl çeşitli yerli kaynakların da devreye alınmasının etkisiyle ciddi miktarda geriledi. Geçtiğimiz yıl 97 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştiren Türkiye, 2023’ün ilk 4 ayında da enerji maliyetini yüzde 19,35 azalttı. 2022’nin ilk 4 aylık diliminde 32,8 milyar dolar seviyesinde olan enerji ithalatı bu yılın aynı döneminde 26,4 milyar dolara indi. Aradaki 6,4 milyar dolarlık fark Hazine’nin kasasında kaldı.

4 AYDIR DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yılın ocak ayında enerji ithalatı 8 milyar 824 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ocak ayında ise Türkiye’nin enerji ithalatı yüzde 0,3’lük düşüşle 8 milyar 793 milyon dolar oldu. Şubat 2022’de 7 milyar 763 milyon dolar olan enerji ithalatı bu yılın şubat ayında ise yüzde 6 milyar 742 milyon dolara geriledi. Mart ayında ise Türkiye, 5 milyar 844 milyon dolarlık enerji ithalatı yaparken, 2022’de 8 milyar 410 milyon dolar olan ithalat faturasında yüzde 30,5 azalış görüldü.

NİSANDA %34 GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu. Bu tutarın 4 milyar 958 milyon dolarlık kısmını enerji ithalatı oluşturdu. Geçen yıl nisan ayında bu rakam 7 milyar 784 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,3 azaldı.

Yerli kaynaklarda ÇEŞİTLİLİK SAĞLANDI

Enerjide kaynak çeşitliliğini sağlarken üretimini de düzenli olarak artırmayı başaran Türkiye, dışa bağımlılığını hızla azaltıyor. Karadeniz gazının ilk fazının devreye alınmasıyla birlikte bu yıl ithalat faturası daha da düşecek. Türkiye’nin cari açığında en büyük pay sahibi olan enerji giderlerinin önümüzdeki yıllarda, Karadeniz gazı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Gabar petrolünün tam kapasiteye devreye alınmasıyla büyük oranda hafiflemesi bekleniyor. Enerjideki maliyet yükü daha kaynaklar tam kapasiteye ulaşmadan düşmeye başladı.

Ham petrolde ihtiyaç azalıyor

Enerji ithalatının önemli sebeplerinden olan ham petrolde de yıllık bazda düzenli olarak düşüş yaşandığı görüldü. Türkiye’nin ocak ayında ham petrol ithalatı yüzde 3,63 azaldı. Ocak’ta toplam 2 milyon 256 bin ton ham petrol ithal edildi. Şubat ayındaki ham petrol ithalatı ise yüzde 13,99 düşüşle 2 milyon 17 bin ton olarak gerçekleşti. Ham petrol ithalatı geçtiğimiz mart ayında yüzde 5,22 azalışla 2 milyon 529 tona, nisanda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 azalışla 1 milyon 999 bin tona geriledi.







