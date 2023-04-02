7 milyon Rus turist

Yaz sezonunun zirvesi olarak kabul edilen haziran-ağustos döneminde, hava yolu şirketlerinin Rusya ile Türkiye arasında haftada bin 150 ile bin 200 sefer gerçekleştirmesi planlanıyor. Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, 2022 yılında 5 milyondan fazla Rus turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğini, 2023 yılında da yaklaşık 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret edebileceğini belirtti.

YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENİYOR

Rusya'dan Türkiye'ye uçak seferlerinin bu yaz yüzde 50'den fazla artması bekleniyor. Turizm pazarı ve havacılık otoriteleri, önümüzdeki yaz sezonunun zirve yapacağı haziran-ağustos döneminde hava yolu şirketleri Rusya ile Türkiye arasında haftada bin 150 ile bin 200 sefer gerçekleştirecek. Rusya'dan Türkiye'ye uçak seferlerinin bu yaz yüzde 50'den fazla artması bekleniyor.

ŞİRKETLERDEN EK SEFER

Geçtiğimiz yaz sezonunda hem Rusya hem de Türkiye hava yolu şirketleri tarafından haftada toplam 750 ile 850 sefer yapıldığını belirten havacılık otoriteleri, buna göre 2023 yılı uçuşlarda yüzde 40-60 oranında artış olacağını ifade etti. Yetkililer, uçak seferlerinin üçte ikisinin Rus hava yolları tarafından yapılacağını açıkladı. Rus hava yolu şirketleri tarafından haftada yaklaşık 750 sefer, Türk tarafından ise 400 sefer gerçekleştirilecek. Geçen ilkbaharda Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferleri sadece Türk hava yolu şirketleri tarafından yapılırken, sonbahar döneminde Rus-Türk hava yolu şirketleri neredeyse eşit sayıda sefer yapmıştı.











