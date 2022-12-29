Ekonomi 710 milyar metreküp gaz buz dağının görünen kısmı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

710 milyar metreküp gaz buz dağının görünen kısmı

Çaycuma-1'de gerçekleşen 58 milyar metreküplük keşifle beraber, Karadeniz’deki toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Rezervin piyasa değeri 1 trilyon doları aşarken, uzmanlar Karadeniz’den yeni keşiflerin de geleceğine işaret ediyor. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye’nin bu denli büyük rezerv keşfetmesi sebebiyle yeni keşifler için umutlu olunabileceğini söyledi.

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Burak Karaca Yeni Şafak
710 milyar metreküp gaz buz dağının görünen kısmı
Karadeniz'de bulunan gaz rezervinin piyasa değeri 1 trilyon doları aşarken, uzmanlar Karadeniz’den yeni keşiflerin de geleceğine işaret ediyor.

Türkiye’nin Sakarya Doğal Gaz Sahası’ndaki rezervi 652 milyar metreküp olarak revize edilirken, Çaycuma-1'de gerçekleşen 58 milyar metreküplük keşifle beraber, Karadeniz’deki toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Rezervin piyasa değeri 1 trilyon doları aşarken, uzmanlar Karadeniz’den yeni keşiflerin de geleceğine işaret ediyor. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye’nin bu denli büyük rezerv keşfetmesi sebebiyle yeni keşifler için umutlu olunabileceğini söyledi.

Oğuzhan Akyener
Oğuzhan Akyener

DOĞU KARADENİZ’DEN MÜJDELER YOLDA

Akyener, “Türkiye kısa zamanda çok yol aldı. Karadeniz’deki en büyük balığı biz yakaladık. 710 milyar metreküp öyle büyük ki, İsrail ve Mısır’ın en büyük gaz sahalarından daha fazla. Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahası’nda 1 trilyon metreküp gaz var. Bu müjdelerin de devamı gelecek. Daha sismik olarak taranacak bölgeler var.”

Murat Kalay
Murat Kalay

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Genel Sekreteri Murat Kalay, Karadeniz’deki keşfin bölgeye kıyısı olan ülkelerde farkındalık yarattığını söyledi. Rezervin düzenli güncellenmiş olmasının yeni haberlerinde geleceğinin sinyallerini verdiğini belirten Kalay, “Özellikle Karadeniz’in doğusunda yeni müjdeler gelebilir. Yıllardır konuşuluyor. Karadeniz en büyük avantajı siyasi olarak kendi sularında olması” ifadelerini kullandı. Kalay, ayrıca enerji alanında atılan adımların yabancı yatırımcılara mesaj niteliği de taşıdığını kaydetti.

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