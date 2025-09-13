8 ayda iki milyon gayrimenkul satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustosta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışın payı %1,7 olarak gerçekleşti. Bu ayda ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 381 ile Rusya oldu. Bu ülkeyi İran ve Ukrayna takip etti.