800 megavatlık altı rüzgâr projesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalarını hızlandırdı.
Bu kapsamda geçtiğimiz hafta rüzgâr enerjisine yönelik olarak YEKA RES-2024 Yarışma İlanı sonrasında YEKA GES-2024 Yarışma İlanı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı 6 yarışma yapılacak. Karapınar GES'in kapasitesi 385 megavat, Karaman GES'in kapasitebi 200 megavat, Malatya GES'in kapasitesi 75 megavat, Van GES'in kapasitesi 60 megavat, Antalya GES'in kapasitesi 40 megavat, Kütahya GES'in kapasitesi ise 40 megavat olacak. Bakanlık, 2035’e kadar 120 bin megavatlık güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefi koymuştu. Yarışmaya, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler katılabilecek.
BAŞVURU OCAK AYINDA
Başvurular, 27 Ocak 2025'te yapılacak. Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı, kilavot saat başına 5,50 dolar, taban fiyatı da kilovat saat başına 3,25 dolar olarak belirlendi. Taban fiyata ulaşılması halinde megavat başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı, 10 bin dolar olacak. Üretilen elektriğin serbest piyasada satıldığı 60 aylık süre, “Serbest Piyasada Satış Süresi” olarak tanımlandı.