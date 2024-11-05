800 megavatlık altı rüzgâr projesi

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta rüzgâr enerjisine yönelik olarak YEKA RES-2024 Yarışma İlanı sonrasında YEKA GES-2024 Yarışma İlanı Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı 6 yarışma yapılacak. Karapınar GES'in kapasitesi 385 megavat, Karaman GES'in kapasitebi 200 megavat, Malatya GES'in kapasitesi 75 megavat, Van GES'in kapasitesi 60 megavat, Antalya GES'in kapasitesi 40 megavat, Kütahya GES'in kapasitesi ise 40 megavat olacak. Bakanlık, 2035’e kadar 120 bin megavatlık güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefi koymuştu. Yarışmaya, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler ve sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketler katılabilecek.