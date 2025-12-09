Afrika için yeni eylem planı

Türkiye, 2028'e kadar Afrika'ya ihracatını 50 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. Bunun Türk özel sektörü Afrika ülkelerinde doğrudan yatırım ve altyapı-inşaat, enerji, lojistik, üretim gibi uzun vadeli projeler de daha görünür hale getirilecek. Kıtanın doğal kaynaklarına (enerji, mineraller vb.) erişim konusunda iş birlikleri artırılacak. Türkiye'nin hem enerji güvenliği hem de sanayi hammaddesi ihtiyacını çeşitlendirme stratejisiyle uyumlu adımlar atılacak. Ticaretin yanı sıra hizmet, lojistik, savunma sanayi ve kalkınma projelerinde Afrika-Türkiye iş birliği derinleştirilecek. Serbest ticaret anlaşmaları, yatırım teşvikleri, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi yasal ve kurumsal altyapı genişletilerek, yatırımcı güveni sağlanacak.