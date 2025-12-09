Afrika için yeni eylem planı

Türkiye, Afrika ile 37 milyar dolarlık ticaret hacmini önce 50 milyar dolara, ardından 75 milyar dolara çıkarmak için eylem planını yeniliyor. Maden, liman ve lojistik yatırımlarında Türk şirketlerinin önünü açacak yeni anlaşmalar devreye alınacak. Gambia, Zimbabve ve Madagaskar’la imzalanan stratejik anlaşmalar Türkiye’nin kıtadaki ekonomik ve savunma etkisini güçlendirecek. 2028’e kadar ihracatta 50 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için enerji, üretim ve altyapı projelerine öncelik verilecek.
Türkiye, Afrika ülkeleriyle 37 milyar dolarlık ihracat hacmini önce 50 milyar, ardından 75 milyar dolara yükseltmek için yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Afrika Ticaret Eylem Planı da revize edilecek. Son dönemde Afrika'ya dönük ihracatta önemli atılımlar yapılsa da 50 milyar dolarlık hedefe henüz ulaşılamadı. Özellikle madenler ve limanlar açısından kritik bölgelerde yapılabilecek yatırımlar, tıkanmanın aşılması ve pazar payının artırılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunum yapılacak.
LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ÖZEL ÖNEM
Kıtadaki liman ve maden yatırımlarında Türk yatırımcının önünün açılması için yeni iki ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşmaları ile çifte vergilendirmenin kaldırılması yönünde adımlar atılması sağlanacak. Gambia ve Zimbabve'de savunma sanayii ve lojistik alanında yeni yatırımların önü açılacak. Madagaskar'la da enerji, tarım ve kimya sektörlerinde Türkiye'nin pazardaki payını büyütecek yeni iş birlikleri kurulacak.
3 ÜLKEYLE YENİ ANLAŞMA
Diplomatik kaynaklar, Afrika eylem planının yıllar itibarıyla yetersiz kaldığını ifade etti. Kaynaklar, "Bu eylem planının tekrardan geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Özellikle madenler ve limanlar açısından kritik bölgelerde yapılabilecek yatırımlar var. Bu bağlamda da Cumhurbaşkanımıza önümüzdeki dönemde bu hedefleri de içeren bir arzda bulunmayı planlıyoruz" bilgisini paylaştı. Türkiye'nin, Gambia ve Zimbabve ile imzaladığı Askeri Çerçeve Anlaşmaları, Madagaskar'la imzalanan Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilerek, Genel Kurul'a gönderildi. Üç anlaşma da Türkiye'nin Afrika'daki stratejik sektörlerde büyümesini sağlayacak.
2028'e kadar 50 milyar dolar
- Türkiye, 2028'e kadar Afrika'ya ihracatını 50 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. Bunun Türk özel sektörü Afrika ülkelerinde doğrudan yatırım ve altyapı-inşaat, enerji, lojistik, üretim gibi uzun vadeli projeler de daha görünür hale getirilecek. Kıtanın doğal kaynaklarına (enerji, mineraller vb.) erişim konusunda iş birlikleri artırılacak. Türkiye'nin hem enerji güvenliği hem de sanayi hammaddesi ihtiyacını çeşitlendirme stratejisiyle uyumlu adımlar atılacak. Ticaretin yanı sıra hizmet, lojistik, savunma sanayi ve kalkınma projelerinde Afrika-Türkiye iş birliği derinleştirilecek. Serbest ticaret anlaşmaları, yatırım teşvikleri, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi yasal ve kurumsal altyapı genişletilerek, yatırımcı güveni sağlanacak.