Afrika’yla daha fazla ticaret

Türkiye’nin son dönemde artan Afrika temaslarını zirveler takip edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört günlük Afrika turunun ardından 21-22 Ekim’de İstanbul’da Türkiye-Afrika III. Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Afrika Birliği Dönem Başkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo’nun yanı sıra tüm Afrika ülkelerinden bakanlar, kurum ve kuruluş başkanları, Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası’nın üst düzey yetkilileri, Afrika bölgesel ekonomik topluluklarının genel sekreterleri, ticaret ve sanayi odaları başkanlarının katılacağı forumda, Türk ve Afrikalı bin 500 iş insanının da yer alması bekleniyor.

TARIM, SAĞLIK, TURİZM ÖN PLANDA

“Derinleşen Türkiye-Afrika Ortaklığı: Ticaret, Yatırım, Teknoloji ve Lojistik” temasıyla düzenlenecek forumda, bakanlar toplantılar yapacak, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Tarım, sağlık, turizm, altyapı, bankacılık, ticaret, yeni pazar fırsatları, yatırım gibi konularda paneller düzenlenecek. Yine “Türkiye-Afrika

Kadın Liderlik Diyaloğu” konulu panele Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

İhracat yüzde 36 arttı

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ticaret hacmi her geçen gün artıyor. 2021’de ilk 8 aylık verilerine göre, Türkiye’nin Afrika’ya ihracatı senelik bazda yüzde 36.4 artarak 13 milyar dolar olurken, Türkiye’nin Afrika’dan ithalatı ise yüzde 6 artarak 5.1 milyar doları oldu. Uganda, Mali, Fildişi Sahili, Gana, Senegal gibi ülkelere ihracat %10-50 arasında artış kaydetti. Türkiye’nin Afrika ülkelerine ihracatında ilk 10 ürün grubu içerisinde en büyük ağırlığa demir-çelik, makine ve otomotiv sektörleri sahip.

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