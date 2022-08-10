Ekonomi Almanya yüksek enflasyonla boğuşuyor Yüzde 100ün üzerinde artış var
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya yüksek enflasyonla boğuşuyor: Yüzde 100'ün üzerinde artış var

Almanya'da rekor enflasyon son verilere de yansıdı. Ülkede enflasyon temmuz ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,5 seviyesinde belirlendi. Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yıllık yüzde 35,5'i buldu. Ülkede yıllık bazda kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 102,6, doğal gaz fiyatları yüzde 75,1 ve elektrik fiyatları yüzde 18,1 artış gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Almanya yüksek enflasyonla boğuşuyor: Yüzde 100ün üzerinde artış var
Foto/arşiv

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, Almanya'da haziran ayında yüzde 7,6 olan enflasyon, temmuzda yüzde 7,5 oldu. Ülkede enflasyon, aylık bazda da yüzde 0,9 arttı.

Böylece ülkede enflasyon, son yılların en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Almanya'da enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu.

Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yıllık yüzde 35,5'i buldu. Ülkede yıllık bazda kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 102,6, doğal gaz fiyatları yüzde 75,1 ve elektrik fiyatları yüzde 18,1 artış gösterdi.

Gıda fiyatlarında artış temmuzda yıllık bazda yüzde 14,8 seviyesinde ölçüldü.

Bu dönemde yağ fiyatı yüzde 44,2, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,2, et ürünleri fiyatları ise yüzde 18,3 arttı.

Almanya'da AB uyumlu TÜFE ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 8,5 olarak belirlendi.

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