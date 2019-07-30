Ekonomi Almanyada tüketici güveni son 26 ayın en düşüğünde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Almanya'da 'tüketici güveni' son 26 ayın en düşüğünde

Temmuzda 9,8 puan olarak ölçülen Almanya Tüketici Güven Endeksi, Ağustosta 9,7’e gerileyerek son 26 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
GfK, Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2019 sonuçlarını açıkladı.
GfK, Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2019 sonuçlarını açıkladı.

Almanya'da temmuz ayında 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, 9,7’ye gerileyerek Nisan 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, Tüketici Güven Endeksi Temmuz 2019 sonuçlarını açıkladı.

  • Buna göre, temmuzda 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ağustos için 0,1 puana düşerek 9,7’e geriledi.

Beklenti, endeksin 9,7’e gerilemesi yönündeydi. Böylece ihracatın ivme kaybetmesinden sonra hane halkı harcamaları ve inşaatın büyümenin en önemli destekleyicisi haline geldiği Avrupa'nın en büyük ekonomisinde Tüketici Güven Endeksi, Nisan 2017'den beri en düşük seviye olarak kaydedildi.

GfK araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD ile ticaret ihtilaflarının, devam eden Brexit tartışmalarının ve küresel ekonomik yavaşlamanın “resesyon korkusunu” artırmaya devam ettiğini belirterek, “Her şeyden önce, otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri gibi önemli ölçüde ihracata yönelik endüstrilerdeki çalışanlar en çok etkilenenler. Ayrıca, ekonomideki daralmaya yönelik haberler işlerin kaybedilme korkusunu artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Almanya'da iş gücü piyasasının istikrarlı kalması, enflasyon üzerindeki ücret artışları ve düşük borçlanma maliyetleri, iç tüketimi desteklerken, Alman hükümeti büyümenin bu yıl yüzde 0,5'te kalacağını öngörüyor.

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