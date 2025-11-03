Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 585 bin liraya düştü

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 585 bin liraya düştü

16:573/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 5 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.
Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 5 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 585 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 382 bin lira, en yüksek 5 milyon 625 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 5 milyon 585 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı önceki işlem gününü 5 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.


KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 233 milyon 827 bin 538,14 lira, işlem miktarı ise 587,98 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 43 milyon 281 bin 364,71 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.660.000,00 4.162,00

En Düşük 5.382.000,00 3.980,00

En Yüksek 5.625.000,00 4.160,00

Kapanış 5.585.000,00 4.124,15

Ağırlıklı Ortalama 5.524.213,30 4.072,89

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.233.827.538,14

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 587,98

Toplam İşlem Adedi 36



#altın
#altının kilogram fiyatı
#KMKTP
#yükseldi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? 3 KASIM Frekans bilgileri...