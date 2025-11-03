Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, üretici fiyatları on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 arttı. Bu oran, 2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranını da belirledi.