TÜİK’in açıkladığı ekim ayı üretici enflasyonu verileriyle birlikte 2026 yılı vergi, harç ve cezalarına yapılacak zam oranı netleşti. Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeni yılda trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı bu oranda artacak. İşte 2026 zamları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Verilere göre, üretici fiyatları on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 arttı. Bu oran, 2026 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranını da belirledi.
Yeni oran milyonları etkileyecek
Yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak belirlenmesiyle birlikte, 2026 vergi, harç ve ceza tarifeleri resmen şekillendi. Zamlar 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyecek bu orana göre 2026 yılında zamlanacak kalemler şu şekilde:
Trafik cezaları
2025 yılında yürürlükte olan ve emniyet kemeri takmama, takip mesafesine uymama, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma, kask takmadan motosiklet kullanma ve geçiş hakkı vermeme gibi ihlaller için uygulanan en düşük trafik cezasının bedeli 993 TL'den bin 246 TL'ye yükseltilecek.
Pasaport ve ehliyet harçları
Yeni yılda pasaport harçları, defter bedeli ve ehliyet harçlarına yapılacak zam oranları da Yeniden Değerleme Oranı'na göre belirlenecek.
2026'da geçerli olacak fiyatlar şu şekilde:
Pasaport defter bedeli: Bin 424 TL
6 aylık
Eski Harç: 2 bin 359 TL
Zamlı 2026 Harcı: 2 bin 956 TL
1 yıllık
Eski Harç: 3 bin 424 TL
Zamlı 2026 Harcı: 4 bin 296 TL
2 yıllık
Eski Harç: 5 bin 630 TL
Zamlı 2026 Harcı: 7 bin 065 TL
3 yıllık
Eski Harç: 7 bin 999 TL
Zamlı 2026 Harcı: 10 bin 065 TL
3 yıldan fazla
Eski Harç: 11 bin 274 TL
Zamlı 2026 Harcı: 14 bin 146 TL
A Sınıfı ehliyet: Bin 882 liradan 2 bin 360 TL
B sınıfı ehliyet: 5 bin 678 liradan 7 bin 122 TL
IMEI kayıt ücreti
Yurt dışından getirilen telefonlar için geçerli olan IMEI kayıt ücreti 1 Ocak 2026 itibarıyla 45 bin 614 TL'den 57 bin 241 TL'ye yükselecek.
Yurt dışına çıkış harcı
Eylül ayında yapılan zamla birlikte yurt dışına yapılacak uçuşlarda Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu 'yurt dışı çıkış harcı' ücreti bin TL'ye yükseltilmişti. Yeni yılda söz konusu tutar bin 255 TL'ye yükselecek.