Ekonomi ABD dışındaki ilk 4 yıldızlı mağazasını İngilterede açtı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD dışındaki ilk 4 yıldızlı mağazasını İngiltere'de açtı

Amazon, ABD dışındaki ilk "4 yıldızlı" mağazasını İngiltere'de açtı. Kent şehrindeki Bluewater Alışveriş Merkezi'nde yer alan Amazon mağazası, online müşterileri tarafından "4 yıldız ve üstü" ile değerlendirilmiş yaklaşık 2 bin ürünü bir arada sunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Amazon, ABD dışındaki ilk 4 yıldızlı mağazasını İngilterede açtı
Foto/arşiv

Amazon, gıda ürünleri dışındaki ürünlerin satışının yapıldığı ABD dışındaki ilk mağazasını İngiltere'de açtığını duyurdu.

ABD'de benzer şekilde yıldızlı ürünlerin satıldığı 30 mağazası olan Amazon'un, elektronik ürünlerden ev aletlerine, mutfak ürünlerinden video oyunlarına kadar geniş bir ürün seçkisi bulunuyor. Mağazada, "en çok istenenler" bölümünde, online perakende şirketi müşterilerinin tercih ettiği ürünler sergileniyor. Mağazada, internet sitesindeki ürünlerle aynı fiyat sunuluyor.

Müşteriler, internet üzerinden satın altıkları ürünleri, dilerse bu mağazadan da teslim alabiliyor.

Merkezi Londra'da bulunan perakende danışmanlık şirketi NBK'nin perakende uzmanı Natalie Berg, Amazon'un internet perakende devi bir şirket olarak fiziksel mağaza açma stratejisini değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Burada amaç, daha fazla müşteriyi alışverişe yönlendirmek, (mağazalara) ürün taşımak değil, insanları Amazon"un ekosistemine cezbetmek. Bu; alışveriş yapanların Amazon'un cihazlarıyla etkileşim kurmasını sağlamak, Prime müşterilerine üyeliklerinin değerini hatırlatmak, çevrim içi siparişlerin toplanması ve iade edilmesi söz konusu olduğunda ek seçenekler sunmakla ilgili."

606 bin ton fındık borsada işlem gördü
EKONOMİ
606 bin ton fındık borsada işlem gördü

İstanbul Havalimanı başarılarına başarı ekledi: Dünyanın en iyilerinde 2’nci sırada
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı başarılarına başarı ekledi: Dünyanın en iyilerinde 2’nci sırada

İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı ’Dünyanın En İyi 10 Havalimanı’ sıralamasında ikinci oldu
Şaşırtan fiyat farkı!

Şaşırtan fiyat farkı!

​Tarladan 50 kuruşa çıkıp markette 8 liraya satılıyor.
AK Partiye bir katılım daha

AK Parti'ye bir katılım daha

​Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı.
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBBnin Adalardaki zorbalığını Yeni Şafaka anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

​Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama.

​Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.