Ankara'da da et fiyatları sabitlendi

Ramazan ayı öncesi İstanbul'un ardından Ankara'da da kırmızı et fiyatları için adım atıldı. Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, Et ve Süt Kurumu (ESK) ürünlerini sattıkları İstanbul ve Ankara'daki mağazalarda et fiyatlarına Ramazan ayının sonuna kadar zam yapmama kararı aldıklarını belirterek, "Şu anda ESK'den temin edilen dana kuşbaşının kilogramını 399 liradan veriyoruz, dana kıymayı 379 liraya satıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ramazan ayına yönelik toplantı yaptıklarını belirten Gülhan, “Ramazan ayı sonuna kadar fiyatlar değişmeyecek. Bu fiyatlar, Türkiye'de satılan ESK dışındaki etlerin 100-150 lira altında. 12 TIR et ürünü marketlere dağıtıldı. Bakanlık bu konuda çok doğru bir işe imza attı. Ülkede karkas et piyasasını bazı kesimler belirliyordu. Bakanlık bu organizasyona başladığından beri et fiyatlarıyla oynayamıyorlar. Uygulama, et fiyatlarını dengeliyor" şeklinde konşutu.