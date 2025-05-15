Antalya'da yeni bir şehir inşa ettik

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Sur Yapı Antalya’da yaşam başladı. 2018’de start verilen projede 2020 yılından itibaren teslimler yapılıyor. 1,3 milyon metrekarelik alana yayılan projede hak sahiplerinin 3 bin 265 adetlik tüm konutları teslim edildi. Bugüne kadar toplamda 7 bin 500 konutun tamamlanıp teslim edildiği projede 4 etap bulunuyor.





25 BİN KİŞİ YAŞIYOR

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yeni bir şehir kurduklarını söyledi. Elmas, “Antalya’da büyük bir fikirle yola çıktık, yeni bir şehir inşa ettik. Son 6 yılda İstanbul ve Antalya’da 15 bin konut teslim ettik. Sur Yapı Antalya, bugün 25 bin kişilik büyük bir aileye ev sahipliği yapıyor. Büyük bir fikri gerçeğe kavuşturduk. Parkları, bahçeleri, restoran ve kafeleriyle; 156 bin metrekarelik dev şehir parkıyla; her detayı titizlikle düşünülmüş ve özenle uygulanmış gerçek bir şehir kurduk” dedi. Elmas, sözlerine söyle devam etti: “Sur Yapı Antalya, Avrupa ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olarak hayata geçti. Aynı zamanda, Türkiye’de özel sektör eliyle gerçekleştirilen en büyük konut projelerinden biri olma özelliğini taşıyor.”

Son 6 yılda İstanbul ve Antalya’da 15 bin konut yaparak insanların sağlıklı konutlarda oturmasını sağladıklarını belirten Elmas, TOKİ ve Emlak Konut’tan sonra en çok konut üreten firma olduklarını söyledi.





MALİYETLER 10 KATINA ÇIKTI

Pandeminin insanların davranışlarını değiştirdiğini, o dönemde tedarik sorunu yaşadıklarını dile getiren Elmas, “İlk konutu biz 2019’un sonunda teslim edecek aşamaya getirdik, ancak mutfaktaki ocak için tam 7 ay bekledik. Çok şükür bugünlere geldik. Teslimleri hızlandırdık” diye konuştu. Yine pandemi dönemiyle birlikte dünyada enflasyon yaşandığını da belirten Elmas, şunları söyledi: “Dolar enflasyonu yaşandı, emtia fiyatları bütün dünyada dolar bazında 2’ye katladı. Bugün yaşadığımız enflasyonun yarısı dünyadan bize gelen enflasyon bunu bilmek lazım. 3 yıl önce 250 TL’ye bir metreküp beton dökerken, şimdi 2.500 TL’ye döküyoruz. Maliyetler neredeyse 10 katına çıktı.”





İŞÇİ SIKINTISI VAR

Depremin de etkisiyle son 2 yılda işçi sıkıntısı yaşandığının altını çizen Altan Elmas, “Sektörde işçilik anlamında kas kaybı var. 2019’da 1 milyon 300 bine düşen rakamlar şu anda 1 milyon 800 binlere toparladı ancak artık gelmiyor, çünkü insanlar iş değiştirdi. 3, 5 kişiyle inşaat yapmak zorunda kaldığımız zamanlar oldu” bilgisini verdi. Elmas, ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta da deprem konutları yaptıklarını belirtti.





SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇIK KONUT TALEBI YÜKSEK

Yatırım ortamını olumsuz etkileyen bir faiz ortamı olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, şunları kaydetti: “Temmuzdan itibaren faizlerin tekrar geri dönmeye başlayacağını düşünüyorum. 2026’dan ümitliyiz. Hem enflasyon hem de faizler daha makul seviyeye gelecektir. Yüksek faize rağmen konut fiyatları son 4 aydır reelde artış gösteriyor. Sektörün önü açık, hiçbir zaman negatif bakmadık. Konut talebi çok yüksek. Türk milletinin en büyük arzusu konut almak.”





ATIKLAR YENIDEN HAYATA KAZANDIRILIYOR

Proje alanlarındaki her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor. Araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldü. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere muhafaza altına alındı. Ayrıca, bölgede yaşayan sokak hayvanları için özel barınaklar kuruldu.



