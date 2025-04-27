Zemin ve yapı güvenliği şart

Silivri merkezli 6,2 şiddetindeki deprem büyük tedirginliğe yol açtı. Yaşanan sarsıntıların ardından pek çok vatandaş yaşadığı binanın sağlam olup olmadığını sorguluyor. Özellikle fay hatlarına yakınlık ön planda düşünülse de, deprem riskini belirleyen en önemli unsurlar arasında zeminin durumu ve bina kalitesi de bulunuyor. Sağlam zemine inşa edilmemiş ya da mühendislik hizmeti almamış yapılar, deprem anında ciddi risk oluşturuyor. İnşaat Yüksek Mühendisi Ferhat Sakallı, “İstanbul gibi aktif deprem kuşağında yer alan şehirlerde, depremin etkisi yalnızca fay hattına olan mesafeyle sınırlı değil. Zemin özellikleri ve yapı kalitesi de depremin yapılar üzerine etkisini doğrudan belirleyen faktörler arasında yer alıyor” dedi. Her depremin ardından bu konuların gündeme geldiğini ifade eden Sakallı, kalıcı çözümler için somut adımların atılması gerektiğini belirtti.





ZEMİN SIVILAŞMASI BÜYÜK TEHLİKE

İstanbul’un karmaşık jeolojik yapısı, aynı büyüklükteki depremin farklı bölgelerde farklı şiddetlerde hissedilmesine yol açabildiğini anlatan Sakallı, “Özellikle zayıf, gevşek ve suya doygun zeminler, sismik dalgaların etkisini büyüterek zemin sıvılaşması gibi ciddi tehlikeleri ortaya çıkarıyor. Bu nedenle, yapılaşma öncesinde yapılacak detaylı zemin etütleri hayati önem taşıyor” diye konuştu.





MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALINMALI

İstanbul’daki yapı stokunun büyük bir bölümünün mühendislik hizmeti alınmadan inşa edildiğini anlatan Sakallı, “Taşıyıcı sistemlerin yetersiz dayanımı, düşük kaliteli malzemelerin kullanımı ve denetim eksiklikleri, bu yapıların deprem karşısında yüksek risk taşımasına neden oluyor” şeklinde konuştu. Yapı güvenliğini artırmak için denetim süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Sakallı, “Mevcut yapıların performans analizlerinin yapılması ve ihtiyaç halinde güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca, riskli yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi, depreme karşı dirençli şehirler inşa etmenin temel adımlarından biri” değerlendirmesi yaptı.





Parkta kalmaya devam ediyorlar

İstanbul'da, 23 Nisan’da meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntıların ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar parklarda ve açık alanlarda kalmaya devam ediyor. Açık alanda kalmayı daha güvenli buldukları için Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde çadır kuran çok sayıda kişi, önceki geceyi de burada geçirdi. Bazı vatandaşlar da araçlarında uyumayı tercih etti. Millet bahçesinde kalan Hamza Engin, artçı sarsıntılar nedeniyle evde bulunmaktan çekindiklerini anlattı. Engin, deprem sırasında binalarının hasar gördüğünü, bu nedenle endişe ettikleri için dışarıda kaldıklarını söyledi. Artçı sarsıntıların devam etmesi halinde memlekete gitmeyi düşündüklerini dile getiren Engin, en çok çocuklar için endişelendiğini kaydetti.



