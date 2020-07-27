Salgında e-ticareti geliştirdik

Arap Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, salgın sürecinde Arap işadamlarının neler yaptıklarını, işlerindeki değişiklikleri ve yeni yatırımlara kadar birçok konuyu Yeni Şafak'a anlattı. Salgın döneminde Türkiye'nin dünyada birçok ülkeye örnek olduğunu belirten Kerim, yollar açıldıktan sonra Türkiye'ye çok yatırımcı geleceğini vurguladı. Hiç durmadan ihracata devam ettiklerini söyleyen Kerim, "Arap asıllı işadamları olarak Arap ülkeleri ile çalıştığımız için, ve dil sıkıntısı da olmadığından dolayı Arap ülkeleri ile irtibatımızı hiç kesmedik. Kimseye rakip değiliz, kimsenin rızkını almıyoruz. Sessiz sedasız yurt dışına ihracata devam ediyoruz. Elbette azalma var ama çok şükür ihracatımız hiç durmadı" dedi. Salgın sürecinde müşterilerle görüntülü konuşarak istedikleri ürünleri gönderdiklerini belirten Kerim, karşılıklı güven olduğu için hiç aksama olmadan bu şekilde mal satmaya devam ettiklerini ifade etti.

ARAP İŞADAMLARI KÖPRÜ OLDU

Kerim, ARTİAD üyelerinin salgın ile beraber e-ticareti geliştirdiklerini belirterek, gelen talep doğrultusunda hangi ürün varsa ticareti oraya yönlendirdiklerini söyledi. Otel ekipmanları satan kişiler arasında ticaretini gıdaya çevirenlerin olduğu bilgisini veren Kerim, şunları kaydetti: "Herkes bir iş buldu, durmadı. Türkiye'nin ürünlerini pazarlamaya başladı. Üyelerimizin hepsi memnun. Bazı sektörler sekteye uğradı. Turizm şirketleri, lojistik, turist taşıma ile çalışan işletmeler de tamamen durdu. Onlar yurt dışında irtibatları olduğu için, yurt dışından gelen başka talepleri karşıladı. Üyelerimiz Türkiye'nin reklam vasıtaları oldu. Arap ülkeleri ve Türkiye arasında köprü vazifelerini bırakmadılar. Uçak yokken, irtibat yokken, ticaretimiz devam etti. Bize güveniyorlar, hemşehrilik, dostluk.. bunlar çok önemli. S.Arabistan ile siyasi durumlardan dolayı biraz yavaşladı ama devam etti. O ülkelerin halkı Türk ürünlerini çok istiyor. Malesef engeller çıkartıyorlar. Gümrükte sorun oluşturuyorlar. Kuveyt, Körfez ülkeleri, Mısır ile ticaretimiz hiç durmadı."

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TÜRKLERLE TİCARETE BAŞLADIK

"Artık insanlar gayrimenkulden bıktı. Yenilenebilir enerjiye yöneldiler" diyen Kerim, üyeleri arasında ziraatten hayvancılığa, mobilya imalatına kadar birçok sektörde Türkiye'nin dört bir yanında yatırım yaptıklarını vurguladı. ARTİAD üyelerinden iki tanesinin İkitelli'de fabrika açarak maske ürettiklerini paylaşan Kerim, "Harıl harıl çalışıyorlar. Arap ülkelerine, Avrupa, Amerika'ya her tarafa ihracat yaptılar. Şu anda Arap işadamları ile Türk işadamları arasında işbirliği ve ticaret başladı. Bu zamana kadar yabancıya mal satıyorduk ve iş yapıyorduk. Bu süreçte baktık ki Türkler anlayışlı ve güzel iş yapabiliyoruz. Zamanında teslim ediyorlar" dedi.

TÜRKİYE’YE HAYRAN KALDILAR

ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye’nin salgın ile mücadelesine ilişkin “Devletimizin bu süreçte yaptıkları hakikaten çok önemli. Herkes şu anda Türkiye’ye hayran kaldı. Türkiye’ye Arap ülkelerinden çok yatırımcı gelecek” dedi. Kerim, bu süreçte kendisine ülkemiz hakkında söylenenleri şöyle anlatıyor: “Türkiye’de devlet insanlara çok değer veriyor... Hükümet işadamlarına, KOBİ’lere sahip çıktı... Bir kişi hastalanıyor uçak gönderiyor... Keşke ben de Türkiye’ye gelseydim... Yollar açılsın hemen Türkiye’ye geleceğiz.. diyorlar. Arap ülkelerinde insana bu kadar değer verildiğini hiç görmemişler. Memleketine giden arkadaşlarımız ‘Ah nerede Türkiye’deki imkanlar!.. Keşke gitmeseydim!.. Türkiye’de kalsaydım... Türkiye ne güzel...Tamam, turizm biraz zayıfladı, amma, Türkiye emniyet içinde; insanlara değer veriliyor. Bin kat daha iyi bizim memleketten’ diyor. ‘Sağlık sektörü çok iyi. Burada insana değer vermiyorlar’ diyorlar.”

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ARTIK AÇIĞA MAL SATMA DEVRİNİ BİTİRDİK

Cemalettin Kerim, salgın ile nelerin değiştiğini şöyle özetliyor: “Çok ihracat yapılıyordu. Çünkü açık hesap veriliyordu. Bu yüzden şu an çoğu şirket zor durumda. S.Arabistan’a, Kuveyt’e milyonlarca mal satmışlar. Hastalık gelince karşıdaki müşteriler mağazalarını açamıyor, aldıkları malları satamıyorlar. ‘Bundan sonra artık kesinlikle çek diye birşey yazmayız’ diyorlar. İkinci ders ise: bazıları sermayesinin çoğunu gayrimenkule yatırmış. Sonra sıkıntıya girdiler. Derneğimizde birbirimize bu süreçte çok destek olduk. Katılım bankaları da yardımcı oldu. Erteleme yaptı.”