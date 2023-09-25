Artık yatırım aracı değil

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, otomotivin artık bir yatırım aracı olmaktan çıktığını ve kampanyaların başladığını belirtti. Kılıçer, Alaçatı’da gerçekleştirilen Honda’nın yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV lansmanında açıklamalarda bulundu.

DEĞİŞİM SIKLIĞI 5 YILA YÜKSELDİ

Otomotiv pazarının bu yıl 1 milyon seviyelerini zorlayacağını belirten Kılıçer, yatırım amaçlı otomotiv alımlarının bittiğine dikkat çekti. Kılıçer, "Otomotiv kesinlikle ve kesinlikle son iki üç aydan beri artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Tamamen ihtiyaca binaen satılıyor. Bununla beraber şunu da söylemek lazım. Önceki dönemde otomotiv değiştirme sıklığı ki bu Türkiye'de markadan markaya göre değişebilir, ortalama olarak üç buçuk, dört yıl arasındadır. Bu noktada artık yavaş yavaş süre uzamaya başladı. Yani beş yıla, beş buçuk yıla çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

KREDİLİ ALIM DİBE VURDU

Kredili satışların dibe vurduğunu ifade eden Bülent Kılıçer, “Kredili satışlar bizi doğrudan etkileyen bir konu. Markamızda yüzde 60’lar seviyesinde olan kredili satışlar, yüzde 12’lere kadar düştü. Bu önümüzdeki en büyük problemlerden biri olarak duruyor. Mevcut kredi şartları otomobil alıcısı için hiçbir anlam ifade etmiyor. Hem yüksek hem de baremden kaynaklı ihtiyacı karşılamıyor” açıklamasını yaptı. Bulunurluğun arttığını da belirten Kılıçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an bayiye giden bir müşteri yalnızca City modelimiz hariç hepsini anında teslim alabiliyor. Anında olmasa bile maksimum 3-4 gün sürer. Ulaşılabilirlik arttı.”

‘OTOMOBİL YOK’ BİTTİ, KAMPANYALAR BAŞLADI

Kampanyaların başladığını ve hatta kapsamının genişlediği bir döneme girildiğini ifade eden Honda Türkiye Genel Müdürü Yardımcısı Kılıçer, “Döviz fiyatlarındaki geri gelme değil ama stabil kalması bizim önümüzü görmemize sebep oluyor. Pazar tıkanmıştı. İşimizi devam ettirmek ve insanlara otomobili ulaşılabilir kılmak açısından kampanya başlattık. Bundan sonraki dönem içerisinde de bu kampanyaların en azından yıl sonuna kadar hatta 2024 ve 2025’te de devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.







