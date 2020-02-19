Avrupa için 7 milyon koltuk

Havacılık ve turizmde 30. yılını kutlayan Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüyerek 1.4 milyar avronun üzerinde gelir elde etti. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan SunExpress CEO’su Jens Bischof, istikrarlı büyüdüklerini belirtti. Bischof, “2019 yılında toplamda 10 milyonun üzerinde yolcu ağırladık. 2020 yılında Türkiye dış hat uçuşlarında rekor bir kapasite ile toplamda 7 milyon koltuk sunuyoruz” dedi.

UÇUŞ ROTALARI ARTTI

Bu yaz Antalya’dan Almanya’nın Bremen ve Fransa’nın Marsilya şehrine ilk kez uçmaya başlayacak SunExpress, İzmir’e Milano, Ercan (Kıbrıs), Budapeşte, Prag ve Üsküp olmak üzere 5 yeni uçuş noktası ekliyor. Anadolu’nun birçok şehrine uçuş gerçekleştiren şirket, bu yazla beraber Adana’dan Hamburg, Viyana ve Brüksel’e, Balıkesir (Edremit) ve Eskişehir’den Düsseldorf’a, Malatya’dan Frankfurt’a ve Konya’dan da Helsinki’ye uçmaya başlayacak.

ANTALYA’YA YENİ YATIRIM

Jens Bischof, SunExpress’in 2020 için sunduğu bu rekor kapasite artışının, Türk turizminde yeni bir rekor beklentisinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Merkezi Antalya’ya hangar yatırımı yapacaklarını da belirten Bischof, “2021 sonuna kadar hizmete açmayı öngörüyoruz. Bu proje Antalya'da bir ilk olacak ve zamanla diğer firmalara da hizmet verecek” bilgisini verdi. Mart itibarıyla Eurowings’in yeni CEO’su olarak göreve başlayacağını belirten Bischof, toplantının sonunda 15 Nisan itibarıyla görevi devralacak olan SunExpress’in yeni CEO’su Dr. Max Kownatzki’yi tanıttı.