Ekonomi Avrupayı endişelendiren proje
DÜNYA EKONOMİSİ

Kuzey Akım 2 projesi için iptal çağrısı

Avrupa'yı endişelendiren proje

Avrupa Parlamentosu (AP), Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğine tehdit oluşturacağını öne sürerek iptal edilmesi çağrısında bulundu.

AA
Kuzey Akım 2 projesi
Kuzey Akım 2 projesi

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, 2017 yılında yürürlüğe giren AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması'nı değerlendiren bir karar metnini oyladı. Karar metni, genel kurulda 105'e karşı 433 oyla onaylandı.

Ukrayna'nın enerji alanında iş birliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında yaptıklarının olumlu karşılandığına vurgu yapılan kararda, ülkenin özellikle gaz ve elektrik piyasasında reform yapmaya devam etmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa Parlamentosu.

'Güvenliği tehdit ediyor'

Kararda, Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine ilişkin, "Milletvekilleri, Ukrayna'yı devre dışı bırakan Kuzey Akım 2 boru hattı inşasını kınıyor. Avrupa enerji güvenliğine tehdit oluşturan bir siyasi proje olduğu için Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

  • Rusya ve Ukrayna arasında Azak Denizi'ndeki gerginlikle ilgili olarak karar metninde, Rusya'ya Ukrayna'nın gemileri ile mürettebatlarını koşulsuz serbest bırakma çağrısında bulunuldu.

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