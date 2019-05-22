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Ekonomi Aycı Bu yıl rekor istihdam olacak
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aycı: Bu yıl rekor istihdam olacak

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılında 8 bin 430 kişiyi istihdam edilmesinin planlandığını ancak ihtiyaç ile birlikte sayının 10 bin olacağını açıkladı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Yahya Üstün ve İlker Aycı (Sağda)
Yahya Üstün ve İlker Aycı (Sağda)

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2019 yılında 10 bin istihdam rakamına ulaşacaklarını söyledi. Rakamı revize ettiklerini belirten Aycı, “Sene başında 8 bin 430 kişinin istihdam edilmesi planlanıyordu” dedi. İlker Aycı ve THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı’nda gazetecilerle bir araya geldi.

REKORLA BAŞLADIK

Aycı, İstanbul Havalimanı'nda başarılı işlere imza atmak için çalıştıklarını aktardı. İlker Aycı, “Filomuza katılmak üzere bekleyen uçaklarımızın da gelmesiyle beraber, ihtiyacımız oldukça artacak. İlave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Türk Hava Yolları’nın bu büyüme ve gelişme trendinin bu muhteşem havalimanı ile taçlandırılmasıyla birlikte bu ihtiyacın giderilmesi mümkün olacak” dedi.

DOLULUK YÜZDE 80

Aycı, Ramazan Bayramı tatilinde çok ciddi kapasite ile uçacaklarını da aktardı. Doluluk oranlarının yüzde 72-73'ler civarında. olduğunu belirten Aycı, “Bayramda bu oran yüzde 80'lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak, binleri geçecek uçuş sayımız ve 1010, 1011'i yakalayacağız" dedi.

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