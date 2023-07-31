Bakan Bayraktar'dan İsrail gazı açıklaması: Türkiye'den Avrupa'ya taşınabilir

A Haber kanalında programa katılan Bakan Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Gerek dünyada gerek Türkiye'de artık yenilenebilir enerji var. Dünyada 12. sıradayız, Avrupa'da 5. sıradayız. BAE'de muhtelif anlaşmalar imzaladık. 50.7 milyarlık anlaşmanın 29.7 milyarı enerji projeleri" dedi.





Bakan Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şöyle:





Enerji'de 21 yıl içinde devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bu dönemi 2'ye ayırırsak biz piyasa reformlarıyla biz aslında enerji reformlarının yönünü değiştirdik. Biz burada 100 milyar Dolar elektrik yatırımını Türkiye'ye çekmiş olduk. 2016'dan sonra milli enerji ve maden politikası altında şekillendi.





Burada arz güvenliğini öncelendirirken aynı zamanda yerleştirmeye önem sarf edildi. Kendi teknolojimizi kullanmayı ifade ettik bu belgeyle. Gerek dünyada gerek Türkiye'de artık yenilenebilir enerji var. Dünyada 12. sıradayız, Avrupa'da 5. sıradayız. BAE'de muhtelif anlaşmalar imzaladık. 50.7 milyarlık anlaşmanın 29.7 milyarı enerji projeleri.





Doğal gazda yüzde 50 sübvansiyon söz konusu





Enerji Bakanı olarak hiç olmasını istemediğimiz birşey. Esas görevim Türkiye'deki vatandaşlarımıza enerjinin kaliteli, ucuz şekilde tedarikinin sağlanması. Bir ürünü ucuz hale getirmenin yöntemi bollaştırmak. Dolayısıyla BAE ve diğer projelerin özünde elektrik ve doğal gazı bollaştırmamız lazım. Arzı artırırsak fiyatı aşağı getirebiliriz. Bizim kontrolümüz dışında dünyada petrol, doğal gaz fiyatları. 96,5 milyar dolar enerji ithalatı oldu. Eğer enerjiyi bollaştırabilirsek enerjiyi sübvansiyon ederek veriyoruz. Doğal gazda yüzde 50 sübvansiyon söz konusu. Doğal gazın bedava verilmesi söz konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarında vergisel düzenleme var. Netice itibarıyla HMB ülkede 6 Şubat depremleriyle ortaya çıkan açığı bütçe ilavesini farklı yollardan tedarik etme gayreti içinde. Yaklaşık 1 ay Hatay'da oldum. Büyük gururla insanımızın bölgeye nasıl destek getirdiğini gördük. Türkiye'de depremin etkilemediği herhangi birisi yoktur herhalde.





Atatürk Barajı bizim baz yük dediğimiz 8 bin saat elektrik üretebilecek, su kaynağına göre. Güneş kesintili enerji. Rüzgarda kapasiteye göre farklı coğrafyaya göre üretebilirsiniz. 5 bin megawatt 10 yıl boyunca 60 bin megawatta işaret eder. Bizim 6 tane yeni Atatürk Barajı yapmış gibi olacağız santralleri devreye aldığımızda.





"Suudi Arabistan'la anlaşma imzaladık'





Enerjide çok somut gitmeye çalıştık. Cumhurbaşkanımızın ziyareti öncesinde karşılıklı ekipler halinde götürdük. 29 milyar dolarlık proje seti çalışılmış gruplar. Bunlar ilk etapta hızlı şekilde devreye almak istediğimiz projeler. Türkiye'ye çok ciddi ilgi var. Suudi Arabistan'la da enerji anlaşması imzaladık. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara ciddi ilgi var. Suudi Arabistan'la enerji işbirliği gerçekleştirmek istiyoruz. Biz gerek elektrik gerek doğal gazda çevresel işbirliğini geliştirmek istiyoruz.





"İsrail gazı Türkiye'den Avrupa'ya taşınabilir''





Bizim başından beri yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Hazar'daki kaynakların Türkiye üzerinden AB'ye erişimiyle ilgili TANAP ve TAP projesi çok önemli bir proje. Doğu Akdeniz kaynaklarının Türkiye'den Avrupa'ya gitmesinden daha zor proje. 3500 kilometrelik boru hattından bahsediyorsunuz. İsrail'deki gazın Türkiye'ye geldikten sonra Avrupa'ya gitmesi söz konusu olabilir. İşin ekonomisinin olması gerekiyor. Eğer bu proje bölgesel arz güvenliğine hitap ediyorsa bunun da anlamı var. Türkiye'ye gelecek gazın arz güvenliğine katkısı olacak. Enerji işbirlikleri bölgesel çatışmaların çözümüne de katkı sağlıyorsa arzu ettiğimiz birşey olur. Bu anlamda hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.





Gabar'ı tam olarak devreye aldığımızda 200 bin varile çıkacağız





Petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi imkanlarımızla arama kabiliyeti gerçekleştirmekte de Karadeniz, Gabar'da neticelerini aldık. 1 milyon varil günlük petrol ihtiyacımız var. Gabar'ı tam olarak devreye aldığımızda 200 bin varile çıkacağız. Doğal gazda neredeyse tamamını dışarıdan ithal ediyoruz. Doğal gaz Türkiye ekonomisi için önem arz eden yakıt kaynağı. Doğal gaz talebi artan bir ülkeyiz. Bu doğal gazı kendi kaynağımızla üretebilmek Sakarya ve Karadeniz'deki keşif önem arz ediyor. Biz 2025-2026 yıllarına kadar 2. fazı gerçekleştirip 15-20 milyar yıllık metreküp üretime varmak istiyoruz. Ülkemizdeki kaynakları arayıp bulmak önceliklerimizden bir tanesi. TPAO 100 bin varillik petrol üretiyor yurt dışında. Dolayısıyla Türkiye'de değil, dışarıda da daha aktif olmayı sürdürüyoruz.











