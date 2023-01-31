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Ekonomi

Bakan Dönmez 'Keşfin Ateşi' belgeselinin galasında konuştu: Birçok uzman bu proje için Türkiye'ye döndü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin hikayesinin anlatıldığı "Keşfin Ateşi" belgeselinin İstanbul'daki galasına katıldı. "Birçok vatandaşımız Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine döndü." diyen Bakan Dönmez, "Burada yeni bir hayat kuran vatandaşlarımız var. Hepsinin tek bir motivasyonu var. Ülkelerine, doğduğu topraklara, Türkiye’ye hizmet etmek." ifadelerini kullandı.

00:12 . 31/01/2023 Salı
AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından düzenlenen belgeselin gala programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geleceğine ışık tutanların, Türkiye'nin müreffeh yarınları için ter dökenlerin hikayelerine şahitlik edileceğini söyledi.


Karadeniz'deki projenin büyük bir başarı hikayesi olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu hikaye, kendini ülkesine adayanların hikayesidir. Bu hikaye, yarının Türkiye'sine, gelecek nesillerimize güçlü bir miras bırakmak için ailesinden, çocuklarından, sevdiklerinden vazgeçenlerin hikayesidir. Fedakarlığın, diğerkamlığın ve en nihayetinde ülkesine, milletine, bayrağına ve bu topraklara sevdalı insanların hikayesidir." diye konuştu.

Dönmez, Karadeniz'deki keşfin haberini ilk aldığında duyduğu heyecanı unutamadığını ifade ederek, "Derin deniz çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana sürekli gemilerimizin son durumu hakkında bilgi alıyordum. Yeni bir haber, yeni bir gelişme var mı diye sürekli bilgi alıyordum. Fatih'i, Karadeniz'e uğurlarken o gün törende birçok kişinin 'bu kez olacak' dediğini hatırlıyorum. Bir kere işin başındaki ekibimiz buna inanmıştı. Biz de ekibimize inanmıştık. Bu işe gönüllerini koymuşlardı. Bizler de ekibimize, teknolojimize, mühendislerimize, arkamızdaki milyonların dualarına güveniyorduk ve hamdolsun o müjdeli haberi ilk aldığımda Allah'a bizleri bu işe vesile kıldığı için şükrettim." dedi.


"Buradaki hikayeleri seri haline getireceğimiz bir çalışmamız olacak"


Karadeniz gazının arkasındaki büyük emeği "Keşfin Ateşi" belgeseliyle bir saate sığdırmaya çalıştıklarını aktaran Dönmez, "Biliyoruz, bu gecenin kahramanlarının, bu gecenin başrol oyuncularının hikayesi bir geceye sığmayacak kadar büyük ve derin. Bizler sadece bu hikayelere bir ayna tuttuk. Türkiye'nin enerji tarihi baştan yazılırken, bu hikayelerin kıyıda köşede kalmasına, unutulmasına ya da birkaç kişinin bilmesine gönlümüz razı olmadı." ifadelerini kullandı.


  • Dönmez, birçok uzmanın Karadeniz projesinde yer almak için Türkiye'ye döndüğünü belirterek, "Hepsinin tek bir motivasyonu var. Ülkelerine, doğduğu topraklara, Türkiye'ye hizmet etmek. Bir yerde vatani görevi ifa etmek. Ülkemizin büyümesine, gelişmesine katkı sağlamak. Buradaki hikayeleri seri haline getireceğimiz bir çalışmamız olacak. Belki ilerleyen dönemde bunları kitap haline de getirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi
Türkiye Yüzyılı'nın ilk enerji zirvesi Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi

“Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde ve Albayrak Medya öncülüğünde bugün Four Seasons Bosphorus Hotel'de düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmalarıyla başlayan zirveye enerji sektöründen birçok değerli isim ve firma katıldı. RHG Enertük Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Türk Havayolları, Türk Telekom, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası’nın Ana Sponsoru olduğu; BOTAŞ, EnerjiSa, EPİAŞ, ETİ MADEN, Kalyon Enerji, Kömür İşletmeleri A.Ş., Smart Güneş Teknolojileri’nin Destekçisi olduğu zirve, TVNET, TVNET Radyo ve Yeni Şafak YouTube kanallarından canlı olarak yayınlandı.


#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
#Karadeniz
#Gaz
1 saat önce
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Bakan Dönmez 'Keşfin Ateşi' belgeselinin galasında konuştu: Birçok uzman bu proje için Türkiye'ye döndü
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