Bakan Işıkhan'dan ayrımcılık iddialarına cevap: Borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi?

SGK borçlarını ödemek isteyen belediyeler için gerekenin yapıldığını söyleyen Işıkhan, “AK Parti siyasetin her kademesinde diğer tüm partilere rol ve model olmuş partilerdir. Bunlardan bir tanesi de belediyecilik anlayışıdır. CHP'li belediyelerin borç batığının en büyük sebebinden birinin de konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü. SGK borçları meselesini de biliyorsunuz. CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar. En borçlu belediyelerin CHP'li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda da ne yazık ki yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz. Mesela, SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP'li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? En son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, Bolu Belediyesi'nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Hacizler gelince, kaynaklardan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeyen, ödemeye yeltenmeyen belediyeler yavaş yavaş SGK'ya başvurmaya başladılar. Güzel bir gelişme. Bizim amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını kaynaktan yapacağımızı buradan ifade etmek isterim” diye konuştu.