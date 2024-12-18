SGK'nın alacaklı olduğu belediyelerin başını İstanbul ve Ankara çekiyor: Borçları katladılar

Sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için borçlarını tahsil etmek isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler ve özel sektörle borçlarını alabilmek için mücadele ediyor. En borçlu belediye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK prim borcu, 2019’da Mansur Yavaş başkanlığı devraldığında 200 milyon lirayken şu anda yaklaşık 44 katına çıkarak 8,7 milyar liraya ulaştı. Ankara, en borçlu belediye oldu. 6 ay önce borcu 5,7 milyar lira olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin borcu ödenmediği ve herhangi bir girişim yapılmadığı için yükselmiş durumda. Bu da akıllara 'CHP’li belediyeler milyarlarca lirayı konser ve organizasyonlar yaparken primleri ödemeye nasıl para bulamıyor?' sorusunu getiriyor. Yine aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) borcu 2019’da Başkan Ekrem İmamoğlu görevi devraldığında sadece 70 milyon lira iken şu anda 93 katına çıkarak 6,5 milyar liraya yükselmiş durumda.





BORÇLU BELEDİYELERİN YÜZDE 70’İ CHP’Lİ

Bu kapsamda en borçlu belediyelerin CHP’li belediyeler olduğu öğrenildi. Gün geçtikçe katlanan belediye borçlarının yüzde 70’i CHP’li belediyelere ve onlara bağlı olan şirketlere ait. Türkiye’de toplam bin 402 belediye bulunurken bu belediyelerin 541’i yani yüzde 39’u AK Partili, 411’i yüzde 29’u CHP’li belediyelerden oluşuyor. Ancak toplam SGK borcunun yüzde 70’ini CHP’li belediyeler oluşturuyor. Yüzde 30’luk kısımda bulunan AK Partili belediyeler de prim borçları için SGK ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu belediyelerin birçoğu ile ödeme konusunda AK Partili belediyeler anlaşmış durumda. Borcunu ödemeyen veya anlaşma yapmayan tüm belediyelere borçluluk durumunun yüksekliğine göre sırasıyla gidiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun prim tahsilat oranı yüzde 88 olarak dikkatleri çekerken ödeme alınamayan yüzde 12’lik kısmın yüzde 24,3’ünü belediyelerin borçları oluşturuyor. Toplamda belediyelerin borçlarını ödeme oranı yüzde 44 olarak belirtilirken bu anlamda belediyeler genel tahsilat oranının yarısı kadar ödeme yaptığı belirtiliyor.





KONYA ÖDEMEDE ÖRNEK

Çalışanların primlerini ödemede en titiz belediye ise AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi oldu. Türkiye’nin yüzölçümü olarak en büyük, nüfus olarak da en büyük şehirlerinden biri olmasına rağmen Konya’nın hiç SGK borcu yokken ödemeler de aylık ve anlık olarak gerçekleştiriliyor.



