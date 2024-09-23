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Ekonomi
Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek

Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek

Pınar Görgü
10:1723/09/2024, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar aralıksız sürüyor.
105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden inşası için yoğun çalışmalar yürütüyor. Şehir merkezlerinde sağlam temellerle sosyal donatılı yaşam alanları inşa edilirken, yıkıma uğrayan köylerde de modern konut projeleri hayata geçiriliyor. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yeniden ihya ve inşa çalışmaları sürüyor.


Deprem bölgesindeki illerde, şehir merkezinde yıkılan evlerin yerine sosyal donatılarıyla yeni yaşam alanları kazandırılırken, köyler de yeniden inşa ediliyor.


Bu kapsamda bugüne kadar 60 bin köy evinin ihalesi tamamlandı. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yıl sonuna kadar 30 bin köy evinin ise hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. ​​​​​​​


Bakan Kurum: Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay'ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun"

60 bin köy evinin ihalesi yapıldı

Betonarme ve çelik karkastan yapılan
köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1
olarak inşa ediliyor. Depremin ardından
11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi.
105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar devam ediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, afetten etkilenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 60 bin köy evinin ihalesinin yapıldığını belirterek,
“Köy evlerimizin inşaatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 bin kadar köy konutunu teslim etmek”
dedi.

Hatay'da yıl sonuna kadar 5 bin köy evi teslim edilecek

Depremin en çok yıkıma neden olduğu illerden Hatay’da bu yılın sonuna kadar teslim edilen köy evi sayısı 5 bini bulacak. Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi’nde de 76 köy evi tamamlandı. Depremzedeler yıkılan evlerinin yerine yapılan modern köy evlerine taşınmaya başladı.


Bakan Kurum: Hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da inşa edilecek yeni Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili konuşan Bakan Kurum, "Hangi partiden olursa olsun milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ortak akıl masaları kuruyor, birlikte çaba sarf ediyoruz. İstanbul’la görüşüyor, beklenen İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm ile ilgili atılması gereken adımları hatırlatıyor, bizim de sahada olduğumuzu ifade ediyoruz. İzmir’le görüşüyor; bu ülkenin ortak değeri olan İzmir Körfezi’ni yeniden hayata döndürmeye dair sorumluluklarını hatırlatıyor; sürecin takipçisi olduğumuzu ifade ediyoruz. Ankara’yla istişare ediyor; başkentimizin acil ve stratejik ihtiyaçlarına dair görüşlerimizi belirtiyor; bir Ankaralı olarak her konuda Ankara’nın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.


#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#konut
#köy evi

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