Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Yumaklı: 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız

Bakan Yumaklı: 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız

11:0523/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Dünya Bankası finansmanıyla uygulanacak Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapılacağını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Tarım ve Orman Bakanı
#Dünya Bankası
#taşkın kontrol tesisleri
#İbrahim Yumaklı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK uzmanı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile gündeme gelen iddialara yanıt verdi: Kıdem tazminatı kaldırılacak mı?