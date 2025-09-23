Bakan Yumaklı: 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Dünya Bankası finansmanıyla uygulanacak Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapılacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
