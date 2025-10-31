Bakan Yumaklı: Bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız

"54 yıl önce burası milli park ilan edilmiş. Doğamızı, tabiatımızı, biyoçeşitliliğimizi koruma adına dün karar vermiş değiliz. Bu anlamda vatandaşlarımızın da çok ciddi bir bilince sahip olduğunu söylemem gerekir. 428 bin dekar alana sahip 60 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Vadide huş ve meşe ağırlıklı bir bitki örtüsü mevcut. Endemik özellikler taşıyan kırmızı benekli alabalıkta yine bu milli parkın içerisinde yer alıyor. Bugüne kadar tespit edilmiş flora ve fauna zengini 1518 çeşit var. Yaban hayatının bütün özeliklerini taşıyan milli park içerisindeyiz. 2 tane puhu kuşu, 1 kerkenez, 2 kızıl şahin ve bir de yaban keçisini doğaya ait oldukları yere salmış olduk. Gönül ister ki onlar kendi alanlarında yaşasın bizler onların yaşam alanlarına saygı duyarak belirli alanlarda hayatlarını gözlemleyelim. Biyoçeşitliliğimizi, doğa güzelliğimizi koruma ve geliştirme adına ülkemizin dört bir tarafında faaliyetlerimiz devam edecek"