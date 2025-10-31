Bakan Yumaklı: Bal üretiminde dünyada ikinci sıradayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz arıcılık sektöründe önemli bir yere sahip. FAO verilerine göre Türkiye kovan varlığında 3. sırada, bal üretiminde de Çin'den sonra 2. sıradayız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye'de şu ana kadar 688 korunan alan ilan edilmiş durumda. Bu alanların yaklaşık yüzde 82'si Doğu ve Güneydoğu bölgemizde." dedi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Tunceli'ye gelen Yumaklı, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı ziyaret edip doğa koruma ekipleriyle buluştu.
Bakan Yumaklı, yaralı halde bulunup tedavisi tamamlanan yaban hayvanlarını doğaya saldıktan sonra yaptığı konuşmada, milli parkın doğal güzellikleri açısından son derece kıymetli ve eşsiz bir bölge olduğunu söyledi.
Milli parkta tedavisi ve bakımı yapılan hayvanların doğaya saldıklarını belirten Yumaklı, şu ifadelere yer verdi:
Munzur Vadisi Milli Parkı hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: