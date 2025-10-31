Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 12 soru ve yanıtları şöyle:

1- Bu uygulamanın amacı nedir?

Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.